В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом

По словам Голиковой, к тестированию на коронавирус будут привлечены крупные частные лаборатории. Уже сегодня, 25 марта, две такие лаборатории, расположенные на территории Москвы и Петербурга, начнут проводить исследования. Какие именно лаборатории, она не назвала. По ее словам, оперативный штаб поручил Роспотребнадзору организовать взаимодействие частных лабораторий со службой, наладить обмен данными для исключения ложно-положительных результатов. По словам вице-премьера, с конца января и по сегодня всего в России было проведено 193 000 исследований на базе региональных гослабораторий. «Уже сейчас предоставлены тесты 70 лабораториям из 36 регионов страны, они к этой работе приступили», – добавил Голикова.