В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 163 человек, общее число заболевших в России коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. Режим самоизоляции соблюдают около 112 000 человек, отметила она. После выздоровления домой были выписаны 29 человек.
163 новых случая – это рекордный для России суточный прирост инфицированных. Согласно данным оперативного штаба, суточный прирост в среднем увеличился почти втрое. Число заболевших коронавирусом в Москве выросло с 290 до 410 случаев. Большинство новых случаев по-прежнему являются завозными, уточнили в штабе. Помимо Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости также являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай).
По словам Голиковой, к тестированию на коронавирус будут привлечены крупные частные лаборатории. Уже сегодня, 25 марта, две такие лаборатории, расположенные на территории Москвы и Петербурга, начнут проводить исследования. Какие именно лаборатории, она не назвала. По ее словам, оперативный штаб поручил Роспотребнадзору организовать взаимодействие частных лабораторий со службой, наладить обмен данными для исключения ложно-положительных результатов. По словам вице-премьера, с конца января и по сегодня всего в России было проведено 193 000 исследований на базе региональных гослабораторий. «Уже сейчас предоставлены тесты 70 лабораториям из 36 регионов страны, они к этой работе приступили», – добавил Голикова.
В свою очередь премьер Михаил Мишустин пообещал строго наказывать губернаторов за недостаточные меры в борьбе с коронавирусом. По его словам, региональные власти должны быть готовы оперативно развернуть больничные места для подхвативших коронавирус.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил об отсутствии реальной картины распространения коронавируса. По его мнению, не все регионы понимают, какие именно шаги необходимо предпринимать в борьбе с вирусом. Объем тестирования заболевших очень низкий, добавил столичный градоначальник.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 марта, всего в мире было выявлено 375 498 случаев заболевания коронавирусом, из них 16 362 случая закончились летальным исходом. Больше всего заболевших было выявлено в Китае (81 767), Италии (63 927), США (42 164), Испании (33 089), Германии (29 212), Иране (24 811) и Франции (19 615).