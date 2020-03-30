В Санкт-Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции
В Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Петербуржцам старше 65 лет предписано оставаться дома до 14 апреля. Для горожан младше 65 лет режим будет действовать до 5 апреля.
Согласно постановлению жителям Петербурга разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости: для получения экстренной медицинской помощи, поездок на работу, покупки еды или лекарств, выбрасывания мусора или выгула домашних животных на расстоянии 100 м около дома.
В документе также говорится, что до 1 июня на территории города временно приостанавливается бронирование, прием и размещение гостей в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях, гостиницах и проч.
Аналогичные ограничения ранее были введены и в Москве. Мэр Сергей Собянин 29 марта подписал указ о введении режима самоизоляции в Москве. До какого числа в столице будет действовать режим самоизоляции, неизвестно.
Ранее президент Владимир Путин в целях борьбы с коронавирусом объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
Согласно данным оперативного штаба, в России всего зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки было выявлено 302 новых случая, из них 212 в Москве, восемь случаев – в Петербурге. Всего в столице было установлено 1226 случаев заболевания, в Петербурге – 50 случаев.