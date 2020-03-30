В Санкт-Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции

Согласно данным оперативного штаба, в России всего зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки было выявлено 302 новых случая, из них 212 в Москве, восемь случаев – в Петербурге. Всего в столице было установлено 1226 случаев заболевания, в Петербурге – 50 случаев.