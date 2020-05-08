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В России за сутки выявили 10 699 заболевших коронавирусной инфекцией

Общее число заразившихся – 187 859 человек
Алена Якушова
Валерий Шарифулин / ТАСС

В России шестой день подряд выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом – за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 10 699 человек, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 187 859 человек.

Число заболевших COVID-19 в Москве приблизилось к 100 000 – коронавирус с начала эпидемии нашли у 98 522 жителей столицы, у 5846 из них за последние сутки. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве превышает 5000 человек всю неделю. При этом за последние сутки суточный прирост заразившихся в России составил 6% от общего числа заболевших – это минимальный показатель с начала эпидемии (см. график 2).

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 2805 пациентов в России, 1032 из них в Москве. Общее число выздоровевших в России – 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Умерли за сутки 98 пациентов с коронавирусом, большинство (51) – в столице. С начала эпидемии в России скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве).

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 83 регионах. Оперштаб отмечает, что у 48,9% выявленных зараженных не было клинических проявлений болезни. После Москвы больше всего случаев заражения за сутки выявили в Подмосковье (918), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской (276) и Свердловской (155) областях, Краснодарском крае (99), Дагестане (96), Северной Осетии (94), Ленинградской (91) и Тульской (90) областях.

Первая пятерка регионов по числу заболевших COVID-19 остается неизменной – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468). В топ-10 регионов также входят Мурманская область (2322), Краснодарский край (1732), Тульская (1620), Ростовская (1594) и Свердловская (1584) области.

Россия занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав накануне Германию и Францию по этому показателю, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. При этом, если верить официальной статистике, в России умирает в разы меньше пациентов с коронавирусом. Так, например, по данным на 7 мая в Германии скончались 1268 зараженных, во Франции – 25 987 инфицированных, в России умерли 1627 заболевших коронавирусной инфекцией. По числу жертв COVID-19 Россия занимает 20-е место в мире, следует из данных за 7 мая, собранных на Worldometers.

По числу выявленных за сутки случаев заражения Россия вчера была на втором месте в мире, уступая только США, где за сутки зафиксировали почти 30 000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По числу активных случаев COVID-19, то есть количеству людей, болеющих коронавирусных инфекцией в настоящее время, Россия вчера занимала третье место после США (998 445 активных случаев) и Великобритании (175 756). В России к 7 мая было 151 732 активных случая COVID-19, по данным на 8 мая таких случаев 159 528.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных