В России за сутки выявили 10 699 заболевших коронавирусной инфекцией

Россия занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом , обогнав накануне Германию и Францию по этому показателю, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. При этом, если верить официальной статистике, в России умирает в разы меньше пациентов с коронавирусом. Так, например, по данным на 7 мая в Германии скончались 1268 зараженных, во Франции – 25 987 инфицированных, в России умерли 1627 заболевших коронавирусной инфекцией. По числу жертв COVID-19 Россия занимает 20-е место в мире , следует из данных за 7 мая, собранных на Worldometers.