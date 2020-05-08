В России за сутки выявили 10 699 заболевших коронавирусной инфекцией

В России за сутки выявили 10 699 заболевших коронавирусной инфекциейОбщее число заразившихся – 187 859 человек
В России шестой день подряд выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом – за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 10 699 человек, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 187 859 человек.
Число заболевших COVID-19 в Москве приблизилось к 100 000 – коронавирус с начала эпидемии нашли у 98 522 жителей столицы, у 5846 из них за последние сутки. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве превышает 5000 человек всю неделю. При этом за последние сутки суточный прирост заразившихся в России составил 6% от общего числа заболевших – это минимальный показатель с начала эпидемии (см. график 2).
Вылечились от COVID-19 за последние сутки 2805 пациентов в России, 1032 из них в Москве. Общее число выздоровевших в России – 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Умерли за сутки 98 пациентов с коронавирусом, большинство (51) – в столице. С начала эпидемии в России скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве).
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 83 регионах. Оперштаб отмечает, что у 48,9% выявленных зараженных не было клинических проявлений болезни. После Москвы больше всего случаев заражения за сутки выявили в Подмосковье (918), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской (276) и Свердловской (155) областях, Краснодарском крае (99), Дагестане (96), Северной Осетии (94), Ленинградской (91) и Тульской (90) областях.
Первая пятерка регионов по числу заболевших COVID-19 остается неизменной – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468). В топ-10 регионов также входят Мурманская область (2322), Краснодарский край (1732), Тульская (1620), Ростовская (1594) и Свердловская (1584) области.
Россия занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав накануне Германию и Францию по этому показателю, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. При этом, если верить официальной статистике, в России умирает в разы меньше пациентов с коронавирусом. Так, например, по данным на 7 мая в Германии скончались 1268 зараженных, во Франции – 25 987 инфицированных, в России умерли 1627 заболевших коронавирусной инфекцией. По числу жертв COVID-19 Россия занимает 20-е место в мире, следует из данных за 7 мая, собранных на Worldometers.
По числу выявленных за сутки случаев заражения Россия вчера была на втором месте в мире, уступая только США, где за сутки зафиксировали почти 30 000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По числу активных случаев COVID-19, то есть количеству людей, болеющих коронавирусных инфекцией в настоящее время, Россия вчера занимала третье место после США (998 445 активных случаев) и Великобритании (175 756). В России к 7 мая было 151 732 активных случая COVID-19, по данным на 8 мая таких случаев 159 528.