За сутки в России выявлено менее десяти тысяч заболевших коронавирусом

В Москве за сутки выявили всего 3505 заболевших COVID-19. Коэффициент распространения коронавируса в столице уменьшился до 0,78. Этот показатель считается на основании данных о новых заболевших за последние восемь дней и является одним из тех критериев, которые Роспотребнадзор рекомендовал учитывать при ослаблении ограничений. Для перехода на первый этап снятия карантина он должен быть ниже 1, для перехода на второй этап – ниже 0,8. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один больной коронавирусом до его изоляции.