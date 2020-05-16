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За сутки в России выявлено менее десяти тысяч заболевших коронавирусом

Общее число инфицированных превысило 272 000
Дарья Коржова
Владимир Гердо / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 9200 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 272 043. Почти в 45% новых случаев заболевание протекало бессимптомно и было выявлено только с помощью тестирования.

Умерли за прошедшие сутки 119 человек, за весь период эпидемии в России скончались 2537 пациентов с COVID-19. Количество выздоровевших после коронавируса увеличилось на 4940 человек до 63 166. Таким образом, в стране насчитывается более 206 000 активных больных коронавирусной инфекцией.

В Москве за сутки выявили всего 3505 заболевших COVID-19. Коэффициент распространения коронавируса в столице уменьшился до 0,78. Этот показатель считается на основании данных о новых заболевших за последние восемь дней и является одним из тех критериев, которые Роспотребнадзор рекомендовал учитывать при ослаблении ограничений. Для перехода на первый этап снятия карантина он должен быть ниже 1, для перехода на второй этап – ниже 0,8. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один больной коронавирусом до его изоляции.

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В Московской области выявлено 937 новых пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 525, в Нижегородской области – 229, в Ростовской – 112, в Саратовской – 107, в Свердловской – 105, в Тульской – 101. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев коронавируса.

Лидерами по числу заболевших являются Москва (138 969), Московская область (26 462), Санкт-Петербург (10 011), Нижегородская область (6132), Дагестан (3280), Мурманская область (2644), Свердловская (2571), Краснодарский край (2510), Тульская область (2364) и Калужская (2312).

Во всем мире, по данным Роспотребнадзора на 16 мая, выявлено более 4,6 млн заболевших коронавирусом, со вчерашнего дня эта цифра увеличилась почти на 103 000. Около 308 500 человек умерли, из них 5272 за последние сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных