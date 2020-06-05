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Умер актер Михаил Кокшенов

Ему было 83 года
Ирина Чевтаева
РИА Новости

На 84-м году скончался актер, сценарист и народный артист России Михаил Кокшенов, сообщила в Facebook поэтесса Любовь Воропаева. По информации Telegram-канала 112, актер умер после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья. Последние полгода он тяжело болел.

Кокшенов родился 16 сентября 1936 г. в Москве. В 1957 г. он окончил Московский индустриальный техникум. Его первым местом работы был «Главнефтерудпром». Кокшенов некоторое время работал инженером управления. В 1963 г. он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. После этого он устроился актером в академический театр имени Владимира Маяковского. В 1966 г. перешел на работу в Московский театр миниатюр. Приблизительно в это же время он начал сниматься в кино. С 1974 г. Кокшенов работал в Театре-студии киноактера.

Кокшенов сыграл роли в более чем 100 фильмах, большинство из них комедийные картины. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах, как «Женя, Женечка и Катюша» (жадный солдат Захар), «Не может быть!» (любовник жены Анатолия), «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (Сергунька Ртищев), «Маленькие трагедии» (слуга Альбера), «Спортлото-82» (жуликоватый торговец Степа), «Самая обаятельная и привлекательная» (Леша Пряхин), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (мафиозо Кравчук), «Ширли-мырли» (афроамериканец). В 1990-х гг. Кокшенов пробовал себя в роли режиссера. Он снял более десятка комедий. Наиболее известны из них «Русский бизнес» и «Русское чудо». В этих фильмах он сыграл «нового русского».

Кокшенов перестал появляться на публике в 2017 г. после того, как у него произошел инсульт. 17 октября того года его доставили в отделение реанимации московской городской клинической больницы № 1, после перевели в Центральную клиническую больницу № 1 управделами президента, сообщал ТАСС. После длительного лечения в январе 2018 г. актера выписали из больницы. Его дочь Алевтина Вокрош говорила, что он идет на поправку, однако необходимы отдых и реабилитация. В марте 2019 г. в СМИ появились слухи об ухудшении самочувствия актера. Сам Кокшенов в разговоре с ТАСС по телефону опровергал эту информацию. «Все хорошо», – говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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