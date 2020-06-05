Умер актер Михаил Кокшенов

Кокшенов перестал появляться на публике в 2017 г. после того, как у него произошел инсульт. 17 октября того года его доставили в отделение реанимации московской городской клинической больницы № 1, после перевели в Центральную клиническую больницу № 1 управделами президента, сообщал ТАСС. После длительного лечения в январе 2018 г. актера выписали из больницы. Его дочь Алевтина Вокрош говорила, что он идет на поправку, однако необходимы отдых и реабилитация. В марте 2019 г. в СМИ появились слухи об ухудшении самочувствия актера. Сам Кокшенов в разговоре с ТАСС по телефону опровергал эту информацию. «Все хорошо», – говорил он.