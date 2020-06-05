Мосгорсуд признал серию пикетов массовым мероприятием

Мосгорсуд признал серию пикетов массовым мероприятиемОни могут оцениваться как демонстрация
Мосгорсуд 5 июня снизил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Ему инкриминируют повторное нарушение законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Поначалу Тверской суд решил, что Азар нарушил указ мэра о введении режима самоизоляции, рассказал адвокат журналиста Леонид Соловьев. Хотя на самом деле, полагает адвокат, одиночный пикет не является массовым мероприятием и поэтому не регулируется этим указом. Однако в Мосгорсуде вина Азара трансформировалась. Взяв на себя роль обвинения, Мосгорсуд по собственной инициативе вызвал и опросил в качестве свидетеля начальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка (УООП) Главного управления МВД по Москве Бориса Бандуру, рассказал адвокат. Тот показал, что рядом с местом организации пикета (у Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38. – «Ведомости») находились и дожидались своей очереди занять это место еще несколько человек. В итоге суд пришел к выводу, что в данном случае «имели место несколько пикетов, с очевидностью объединенных единством цели – в поддержку Владимиру Воронцову», а это уже, согласно разъяснения Верховного суда, можно квалифицировать как массовое мероприятие. О единой организации, по мнению судьи Мосгорсуда Ильи Козлова, «свидетельствует и сообщение в сети "Фэйсбук" о призыве выходить с пикетом» (цитата по тексту решения, который опубликовала «Апология протеста»).
Действительно, в 2018 г. пленум Верховного суда разъяснил, что уведомление об одиночных пикетах не требуется, но «совокупность актов пикетирования» может быть наказуема в случае, если несколько пикетов, каждый из которых формально подпадает под признаки одиночного, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют ассоциативно узнаваемые или идентичные наглядные средства агитации и выдвигают общие требования. «Данные обстоятельства могут подтверждаться, например, наличием одного организатора публичных мероприятий, единым оповещением возможных участников и проведением предварительной агитации, изготовлением и распространением средств наглядной агитации в отношении нескольких пикетов», – разъяснял Верховный суд.
Но Верховный суд говорил о пикетах, которые проводятся одновременно, возмущен руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов. Пикет же в поддержку Волкова был одиночным – в нем люди по очереди сменяли друг друга. Решение Мосгорсуда является незаконным, полагает активист.
Глухов отмечает, что это прецедент, и очень нехороший. До последнего времени столичные суды не демонстрировали единой позиции по поводу того, как наказывать за одиночные пикеты в период карантина. Активиста Виктора Немытова, также арестованного на 15 суток за одиночный пикет в поддержку Воронцова, Мосгорсуд на прошлой неделе освободил, переквалифицировав обвинение с ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил митинга) на статью 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации). Однако теперь, похоже, маятник качнулся в другую сторону. Если позиция Мосгорсуда по этому делу войдет в практику, то под фактическим запретом окажутся не только массовые мероприятия, которые оппозиции практически невозможно согласовать, но и цепочка одиночных пикетов, полагает Глухов.