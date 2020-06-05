Мосгорсуд признал серию пикетов массовым мероприятием

Поначалу Тверской суд решил, что Азар нарушил указ мэра о введении режима самоизоляции, рассказал адвокат журналиста Леонид Соловьев. Хотя на самом деле, полагает адвокат, одиночный пикет не является массовым мероприятием и поэтому не регулируется этим указом. Однако в Мосгорсуде вина Азара трансформировалась. Взяв на себя роль обвинения, Мосгорсуд по собственной инициативе вызвал и опросил в качестве свидетеля начальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка (УООП) Главного управления МВД по Москве Бориса Бандуру, рассказал адвокат. Тот показал, что рядом с местом организации пикета (у Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38. – «Ведомости») находились и дожидались своей очереди занять это место еще несколько человек. В итоге суд пришел к выводу, что в данном случае «имели место несколько пикетов, с очевидностью объединенных единством цели – в поддержку Владимиру Воронцову», а это уже, согласно разъяснения Верховного суда, можно квалифицировать как массовое мероприятие. О единой организации, по мнению судьи Мосгорсуда Ильи Козлова, «свидетельствует и сообщение в сети "Фэйсбук" о призыве выходить с пикетом» (цитата по тексту решения, который опубликовала «Апология протеста»).