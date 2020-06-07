В России за сутки выявили почти 9000 больных с коронавирусом

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах . После Москвы больше всего заболевших за сутки выявили в Подмосковье (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской (317), Свердловской (240), Ростовской (201), Иркутской (179) областях. В Красноярском крае число заразившихся выросло на 165, в Воронежской области – на 139, в Ивановской – на 128, в Архангельской – на 122, в Волгоградской – на 119, в Республике Тыва – 118. По 115 новых случаев обнаружено в Дагестане, Ханты-Мансийском АО, Челябинской и Тульской областях. По 112 случаев – в Смоленской и Саратовской областях. В Орловской области выявили 110 заболевших COVID-19 за сутки, в Новосибирской – 105. В остальных регионах было зарегистрировано менее 100 новых случаев заражения коронавирусом.