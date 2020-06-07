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В России за сутки выявили почти 9000 больных с коронавирусом

Почти 2000 новых случаев заражения зафиксировано в Москве
Алена Якушова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние сутки выявили 8984 случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Выздоровели за сутки 5343 пациента, 134 больных COVID-19 умерли. 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 467 673 человек. Почти половина заразившихся (48,4%) уже выздоровели – 226 731 человек. Умерло чуть больше 1% инфицированных – 5859 заболевших. 

В Москве коронавирус обнаружили у 1956 жителей за сутки, вылечились от COVID-19 при этом 2283 пациента. Число заболевших с начала эпидемии превысило 195 000 человек. Более половины заразившихся (52,6%) уже выздоровели – 102 714 человек. Умерли от коронавируса 2919 жителей столицы, 55 из них – за последние сутки.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. После Москвы больше всего заболевших за сутки выявили в Подмосковье (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской (317), Свердловской (240), Ростовской (201), Иркутской (179) областях. В Красноярском крае число заразившихся выросло на 165, в Воронежской области – на 139, в Ивановской – на 128, в Архангельской – на 122, в Волгоградской – на 119, в Республике Тыва – 118. По 115 новых случаев обнаружено в Дагестане, Ханты-Мансийском АО, Челябинской и Тульской областях. По 112 случаев – в Смоленской и Саратовской областях. В Орловской области выявили 110 заболевших COVID-19 за сутки, в Новосибирской – 105. В остальных регионах было зарегистрировано менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. 

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Первая тройка регионов по общему числу заболевших COVID-19 остается неизменной: Москва (195 017), Московская область (44 232) и Санкт-Петербург (18 509). На четвертом и пятом местах – Нижегородская (12 137) и Свердловская (7419) области. В топ-10 регионов также входят Ростовская область (6166), Дагестан (5858), Красноярский край (5301), Тульская (4620) и Калужская (4511) области.

В мире коронавирусом заразились 6,9 млн человек, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. По заболеваемости COVID-19 Россия занимает третье место, уступая Соединенным Штатам, где коронавирус нашли у более 1,9 млн человек, и Бразилии с более 670 000 заболевших. Умерли от коронавируса почти 400 000 человек в мире, выздоровели более 3 млн инфицированных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных