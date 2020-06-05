Лечившие коронавирус частные клиники заметили сокращение потока больных

Лечившие коронавирус частные клиники заметили сокращение потока больныхНо за плановым лечением клиенты возвращаются осторожно
Принимавшие больных коронавирусом частные клиники постепенно сокращают количество коек в перепрофилированных медучреждениях – поток таких пациентов значительно снизился. Об этом «Ведомостям» рассказали директор по коммерческой деятельности и маркетингу ГК «Медси» Алла Канунникова и представитель ГК «Мать и дитя».
Кроме них из частных медицинских учреждений в Москве помощь больным коронавирусом оказывают принадлежащие «Мединвестгрупп» клиника на ул. Академика Павлова, 22, и «К+31». Остальные специализирующиеся на лечении COVID-19 больницы – государственные.
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