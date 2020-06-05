Лечившие коронавирус частные клиники заметили сокращение потока больных

Принимавшие больных коронавирусом частные клиники постепенно сокращают количество коек в перепрофилированных медучреждениях – поток таких пациентов значительно снизился. Об этом «Ведомостям» рассказали директор по коммерческой деятельности и маркетингу ГК «Медси» Алла Канунникова и представитель ГК «Мать и дитя».