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В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом

Умерли за сутки более 200 человек
Артем Гирш
Pavel Golovkin / AP

В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 493 657. За сутки в стране умерли 216 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 6358 человек.

За минувшие сутки были выписаны 10 386 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время выздоровели 252 783 человека. Продолжают лечение 234 516 больных.

В Москве коронавирус обнаружен еще у 1195 человек, это самое низкое за два месяца число заразившихся. Общее число заболевших достигло 199 785. За минувшие сутки в городе выздоровели 3796 больных, лечение продолжают 83 167 человек. За сутки в Москве умерли 56 больных с коронавирусом, всего в городе погибли 385 человек.

В Московской области число больных коронавирусом выросло на 735, в Санкт-Петербурге – на 313, в Нижегородской области – на 304, в Свердловской – на 284, в Ростовской – на 192. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев COVID-19.

В лидерах по числу заболевших, кроме Москвы, – Московская область (46 457), Санкт-Петербург (19 466), Нижегородская область (13 038), Свердловская область (8194), Ростовская область (6734), Дагестан (6175), Краснодарский край (5791), Тульская область (4946), Калужская область (4761).

В мире COVID-19 обнаружен более чем у 7,2 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 1,9 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 411 000 больных COVID-19, свыше 112 000 из них приходится на жителей США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных