В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом

В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусомУмерли за сутки более 200 человек
В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 493 657. За сутки в стране умерли 216 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 6358 человек.
За минувшие сутки были выписаны 10 386 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время выздоровели 252 783 человека. Продолжают лечение 234 516 больных.
В Москве коронавирус обнаружен еще у 1195 человек, это самое низкое за два месяца число заразившихся. Общее число заболевших достигло 199 785. За минувшие сутки в городе выздоровели 3796 больных, лечение продолжают 83 167 человек. За сутки в Москве умерли 56 больных с коронавирусом, всего в городе погибли 385 человек.
В Московской области число больных коронавирусом выросло на 735, в Санкт-Петербурге – на 313, в Нижегородской области – на 304, в Свердловской – на 284, в Ростовской – на 192. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев COVID-19.
В лидерах по числу заболевших, кроме Москвы, – Московская область (46 457), Санкт-Петербург (19 466), Нижегородская область (13 038), Свердловская область (8194), Ростовская область (6734), Дагестан (6175), Краснодарский край (5791), Тульская область (4946), Калужская область (4761).
В мире COVID-19 обнаружен более чем у 7,2 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 1,9 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 411 000 больных COVID-19, свыше 112 000 из них приходится на жителей США.