В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом

В Москве коронавирус обнаружен еще у 1195 человек, это самое низкое за два месяца число заразившихся. Общее число заболевших достигло 199 785. За минувшие сутки в городе выздоровели 3796 больных, лечение продолжают 83 167 человек. За сутки в Москве умерли 56 больных с коронавирусом, всего в городе погибли 385 человек.