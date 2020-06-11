Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человекБолее половины из них уже выздоровели
В России за последние сутки выявили 8 779 больных с коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом с начала эпидемии коронавирусом заразились уже 502 436 человек.
Более половины заразившихся (52%) выздоровели — 261 150 пациентов, 8367 из них за последние сутки. 1,3% общего числа инфицированных умерли — 6532 человек (плюс 174 за сутки).
Около 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан. При этом вылечились от коронавируса 2236 жителей столицы за сутки и 115 769 человек за весь период. Умерли в Москве 3138 заразившихся коронавирусом, 53 из них за последние сутки, сообщил столичный оперштаб.
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 84 регионах. После Москвы, больше всего заболевших выявили в Подмосковье (724) и Свердловской области (312). В Санкт-Петербурге и Нижегородской области выявили за сутки по 303 случая заражения. В Иркутской области заболевших коронавирусом стало больше на 240 человек, в Воронежской — на 239, в Ростовской — на 220. В Красноярском крае COVID-19 подтвердился у 190 жителей за сутки, в Ханты-Мансийском автономном округе — у 145. В Пензенской и Челябинской областях зафиксировали по 115 новых случаев заражения, в Саратовской области — 114, в республике Тыва — 113. По 111 новых больных выявили в Коми и Самарской области. В Волгоградской области зараженных стало на 108 больше, в Смоленской — на 107. По 102 случая заражения прибавилось в Орловской и Новосибирской областях, 101 случай — в Тульской области. В остальных регионах за сутки выявили менее 100 заболевших коронавирусной инфекцией.
По общему числу заразившихся коронавирусом продолжают лидировать Москва (201 221), Московская область (47 181), Санкт-Петербург (19 769), Нижегородская (13 341) и Свердловская (8506) области. В топ-10 регионов по числу выявленных случаев также входят Ростовская область (6954), Дагестан (6272), Красноярский край (5981), Тульская (5047) и Калужская (4829) области, по официальным данным на стопкоронавирус.рф
В мире коронавирусом заразились более 7,3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Почти 3,5 млн заразившихся выздоровели, умерли более 416 000 инфицированных. Больше всего случаев заражения выявлено в США, коронавирусную инфекцию там диагностировали у 2 млн жителей. На втором месте по заболеваемости — Бразилия, где коронавирус нашли у более чем 770 000 человек. На третьем месте по общему числу выявленных случаев находится Россия. По числу умерших от коронавируса также лидируют Соединенные Штаты, там умерли почти 113 000 заболевших COVID-19. На втором месте — Великобритания с более 41 000 зафиксированных смертей от коронавируса, на третьем — Бразилия, где скончались почти 40 000 больных коронавирусной инфекцией, по данным Хопкинса.