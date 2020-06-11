Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 84 регионах . После Москвы, больше всего заболевших выявили в Подмосковье (724) и Свердловской области (312). В Санкт-Петербурге и Нижегородской области выявили за сутки по 303 случая заражения. В Иркутской области заболевших коронавирусом стало больше на 240 человек, в Воронежской — на 239, в Ростовской — на 220. В Красноярском крае COVID-19 подтвердился у 190 жителей за сутки, в Ханты-Мансийском автономном округе — у 145. В Пензенской и Челябинской областях зафиксировали по 115 новых случаев заражения, в Саратовской области — 114, в республике Тыва — 113. По 111 новых больных выявили в Коми и Самарской области. В Волгоградской области зараженных стало на 108 больше, в Смоленской — на 107. По 102 случая заражения прибавилось в Орловской и Новосибирской областях, 101 случай — в Тульской области. В остальных регионах за сутки выявили менее 100 заболевших коронавирусной инфекцией.