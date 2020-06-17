В России выявлено менее 8000 новых случаев заболевания коронавирусом

За сутки выздоровели 10 036 больных с коронавирусом, это первый случай за последние четыре недели, когда пик вылечившихся приходится не на вторник. Лечение продолжает 241 481 больной. Число активных случаев уменьшилось на 2 387 по сравнению с предыдущим днем. За все время наблюдения в России вылечились 304 342 больных COVID-19.