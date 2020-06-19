Пассажирам «Аэрофлота» предложили голосовать в аэропорту «Шереметьево»

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, также есть возможность проголосовать заранее с 25 июня. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования. Предлагаемые к одобрению поправки в Основной закон дают возможность действующему президенту Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента. В числе других предлагаемых положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания.