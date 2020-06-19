Пассажирам «Аэрофлота» предложили голосовать в аэропорту «Шереметьево»Избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию откроют в терминале B
Пассажиры «Аэрофлота» смогут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию из аэропорта «Шереметьево», сообщила авиакомпания. Избирательный участок под номером 4235 будет работать 1 июля в зоне прилета в терминале B.
Чтобы проголосовать за или против изменения Основного закона из «Шереметьево», путешественникам следует подать заявление до 14.00 21 июня через портал госуслуг или mos.ru, говорится в сообщении «Аэрофлота». Также это можно сделать в центре «Мои документы», в территориальной или участковой избирательной комиссии.
Для безопасности участников голосования «Аэрофлот» обещает принять на участке в «Шереметьево» необходимые меры защиты: включая температурный контроль на входе и регулярную обработку помещения дезинфицирующими растворами. Избирателям будут выдавать маски, перчатки и санитайзеры, следует из сообщения. Также на участке будет обеспечено «бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение социальной дистанции».
Днем ранее стало известно, что руководитель Росавиации Александр Нерадько через территориальные управления своего ведомства предписал авиакомпаниям и аэропортам информировать граждан о голосовании 1 июля по поправкам в Конституцию. Чиновник потребовал организовать размещение информации на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, на стойках регистрации и в зонах вылета и прилета аэропортов, а также обеспечить аудио- и видеоинформирование пассажиров на борту самолетов и в терминалах аэропортов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, также есть возможность проголосовать заранее с 25 июня. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования. Предлагаемые к одобрению поправки в Основной закон дают возможность действующему президенту Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента. В числе других предлагаемых положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания.