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Пассажирам «Аэрофлота» предложили голосовать в аэропорту «Шереметьево»

Избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию откроют в терминале B
Алена Якушова
Евгений Разумный / Ведомости

Пассажиры «Аэрофлота» смогут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию из аэропорта «Шереметьево», сообщила авиакомпания. Избирательный участок под номером 4235 будет работать 1 июля в зоне прилета в терминале B.

Чтобы проголосовать за или против изменения Основного закона из «Шереметьево», путешественникам следует подать заявление до 14.00 21 июня через портал госуслуг или mos.ru, говорится в сообщении «Аэрофлота». Также это можно сделать в центре «Мои документы», в территориальной или участковой избирательной комиссии.

Для безопасности участников голосования «Аэрофлот» обещает принять на участке в «Шереметьево» необходимые меры защиты: включая температурный контроль на входе и регулярную обработку помещения дезинфицирующими растворами. Избирателям будут выдавать маски, перчатки и санитайзеры, следует из сообщения. Также на участке будет обеспечено «бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение социальной дистанции».

Авиаторы включились в кампанию по поправкам в Конституцию

Росавиация обязала авиакомпании и аэропорты сообщать пассажирам о голосовании

Днем ранее стало известно, что руководитель Росавиации Александр Нерадько через территориальные управления своего ведомства предписал авиакомпаниям и аэропортам информировать граждан о голосовании 1 июля по поправкам в Конституцию. Чиновник потребовал организовать размещение информации на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, на стойках регистрации и в зонах вылета и прилета аэропортов, а также обеспечить аудио- и видеоинформирование пассажиров на борту самолетов и в терминалах аэропортов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, также есть возможность проголосовать заранее с 25 июня. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования. Предлагаемые к одобрению поправки в Основной закон дают возможность действующему президенту Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента. В числе других предлагаемых положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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