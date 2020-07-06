Коронавирус в России выявлен еще у 6611 человек

Коронавирус в России выявлен еще у 6611 человекОбщее число случаев COVID-19 превысило 687 000
В России за сутки к 6 июля выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число случаев достигло 687 862. За минувшие сутки скончались 135 больных с коронавирусом, общее число летальных случаев среди людей с диагнозом COVID-19 – 10 296.
За сутки выздоровели 3579 больных с коронавирусом. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, выросло на 2897 и достигло 223 237. Всего с начала пандемии вылечились 454 329 больных с коронавирусом.
В Москве за сутки выявлено 685 заболевших, общее число случаев в городе выросло до 225 545. Лечение продолжают 63 918 больных, 632 пациента выздоровели за минувшие сутки. Накануне погибли 22 больных COVID-19, всего с начала пандемии умерли 3975 больных.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Московской области (+292), Ханты-Мансийском автономном округе (+289) и Санкт-Петербурге (+280). Следующими идут Свердловская и Иркутская области (+270 и +239 соответственно), Нижегородская область (+212), Ямало-Ненецкий автономный округ (+197) и Воронежская область (+146).
В семи регионах число случаев заражения коронавирусом превысило 10 000. В их числе, помимо Москвы, – Московская область (59 345), Санкт-Петербург (25 816), Нижегородская область (18 826), Свердловская область (14 303), Ханты-Мансийский автономный округ (10 590) и Ростовская область (10 166).
Коронавирус в мире обнаружен у 11,4 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Индия обошла Россию по общему числу случаев и заняла третье место в рейтинге государств: в стране было выявлено 680 283 случая. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 2,8 млн) и Бразилия (более 1,6 млн). Всего в мире умерли более 534 000 больных COVID-19, более 6,1 млн вылечились.