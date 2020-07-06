Коронавирус в России выявлен еще у 6611 человек

Коронавирус в мире обнаружен у 11,4 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Индия обошла Россию по общему числу случаев и заняла третье место в рейтинге государств: в стране было выявлено 680 283 случая. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 2,8 млн) и Бразилия (более 1,6 млн). Всего в мире умерли более 534 000 больных COVID-19, более 6,1 млн вылечились.