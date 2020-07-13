Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Чем занимался Иван Сафронов

Иван Сафронов работал в «Коммерсанте» почти 10 лет, в том числе в «кремлевском пуле». Но в мае 2019 г. был уволен после конфликта из-за публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак солидарности с ним из «Коммерсанта» уволился и весь отдел политики. В июле 2019 г. он пришел на работу в «Ведомости» на должность спецкорреспондента и освещал практически ту же тематику, что и в «Коммерсанте». Из «Ведомостей» Сафронов уволился 24 марта 2020 г., а в середине мая был принят на работу в «Роскосмос». Там в его обязанности входила работа над внутренней информационной политикой госкорпорации и входящих в ее состав предприятий. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в связи с задержанием Сафронова заявил, что тот не имел допуска к секретной информации. При этом Рогозин подчеркнул, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», – отметил Рогозин (цитата по ТАСС), выразив уверенность, что следствие во всем разберется объективно.