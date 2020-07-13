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Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» не признает вину
Артем Гирш
Sofia Sandurskaya / Moscow News Agency photo via AP

Советнику руководителя «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», – сказал адвокат.

Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. У него дома и в рабочем кабинете прошли обыски. Пресс-служба ФСБ позже сообщала, что он подозревается в сборе и передаче Чехии информации, представляющей гостайну. В ФСБ считают, что Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну.

Чем занимался Иван Сафронов

Иван Сафронов работал в «Коммерсанте» почти 10 лет, в том числе в «кремлевском пуле». Но в мае 2019 г. был уволен после конфликта из-за публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак солидарности с ним из «Коммерсанта» уволился и весь отдел политики. В июле 2019 г. он пришел на работу в «Ведомости» на должность спецкорреспондента и освещал практически ту же тематику, что и в «Коммерсанте». Из «Ведомостей» Сафронов уволился 24 марта 2020 г., а в середине мая был принят на работу в «Роскосмос». Там в его обязанности входила работа над внутренней информационной политикой госкорпорации и входящих в ее состав предприятий. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в связи с задержанием Сафронова заявил, что тот не имел допуска к секретной информации. При этом Рогозин подчеркнул, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», – отметил Рогозин (цитата по ТАСС), выразив уверенность, что следствие во всем разберется объективно.

Во второй половине дня 7 июля около здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Его пришли поддержать бывшие коллеги. Полиция задержала 28 человек, среди которых 20 журналистов «Ведомостей», «Коммерсанта», Reuters, RT, «Новой газеты», «Проекта» и пр. Днем 13 июля в поддержку Сафронова одиночные пикеты проходили у здания СИЗО «Лефортово». Их участников тоже задерживали.

Ранее по теме: Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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