Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизменеБывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» не признает вину
Советнику руководителя «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», – сказал адвокат.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. У него дома и в рабочем кабинете прошли обыски. Пресс-служба ФСБ позже сообщала, что он подозревается в сборе и передаче Чехии информации, представляющей гостайну. В ФСБ считают, что Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну.
Чем занимался Иван Сафронов
Иван Сафронов работал в «Коммерсанте» почти 10 лет, в том числе в «кремлевском пуле». Но в мае 2019 г. был уволен после конфликта из-за публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак солидарности с ним из «Коммерсанта» уволился и весь отдел политики. В июле 2019 г. он пришел на работу в «Ведомости» на должность спецкорреспондента и освещал практически ту же тематику, что и в «Коммерсанте». Из «Ведомостей» Сафронов уволился 24 марта 2020 г., а в середине мая был принят на работу в «Роскосмос». Там в его обязанности входила работа над внутренней информационной политикой госкорпорации и входящих в ее состав предприятий. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в связи с задержанием Сафронова заявил, что тот не имел допуска к секретной информации. При этом Рогозин подчеркнул, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», – отметил Рогозин (цитата по ТАСС), выразив уверенность, что следствие во всем разберется объективно.
Во второй половине дня 7 июля около здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Его пришли поддержать бывшие коллеги. Полиция задержала 28 человек, среди которых 20 журналистов «Ведомостей», «Коммерсанта», Reuters, RT, «Новой газеты», «Проекта» и пр. Днем 13 июля в поддержку Сафронова одиночные пикеты проходили у здания СИЗО «Лефортово». Их участников тоже задерживали.