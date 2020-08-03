В России за сутки выявили более 5300 больных коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 18,8 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,66 млн) и Бразилия (более 2,73 млн). Всего в мире умерли более 689 428 больных COVID-19.