В России за сутки выявили более 5300 больных коронавирусом

В России за сутки выявили более 5300 больных коронавирусомОбщее число заболевших составляет более 856 000, умерли за сутки 79 пациентов
В России за сутки выявили 5394 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 856 264. Умерли за день 79 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 207.
Днем ранее оперштаб сообщил о 5427 новых заболевших.
За прошедшие сутки выздоровели 3420 человек, за весь период пандемии в России – 653 593 человека. Продолжают лечение 188 464 больных.
В Москве зарегистрировали 693 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 243 406. За сутки выздоровели 842 человека, лечение продолжают 56 724 человек. Накануне в городе умерли 13 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4498 человек.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+196), Ханты-Мансийском автономном округе (+172), Московской области (+160), Санкт-Петербурге (+160), Иркутской области (+140), Нижегородской области (+139), Мурманской области (+133), Ростовской области (+130), Красноярском крае (+128) и Краснодарском крае (+113).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (243 406), Московская область (63 915) и Санкт-Петербург (31 945).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 18,8 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,66 млн) и Бразилия (более 2,73 млн). Всего в мире умерли более 689 428 больных COVID-19.