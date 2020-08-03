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В России за сутки выявили более 5300 больных коронавирусом

Общее число заболевших составляет более 856 000, умерли за сутки 79 пациентов
Дарина Бухарова
Maxim Shemetov / REUTERS

В России за сутки выявили 5394 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 856 264. Умерли за день 79 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 207.

Днем ранее оперштаб сообщил о 5427 новых заболевших.

За прошедшие сутки выздоровели 3420 человек, за весь период пандемии в России – 653 593 человека. Продолжают лечение 188 464 больных.

В Москве зарегистрировали 693 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 243 406. За сутки выздоровели 842 человека, лечение продолжают 56 724 человек. Накануне в городе умерли 13 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4498 человек.

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Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+196), Ханты-Мансийском автономном округе (+172), Московской области (+160), Санкт-Петербурге (+160), Иркутской области (+140), Нижегородской области (+139), Мурманской области (+133), Ростовской области (+130), Красноярском крае (+128) и Краснодарском крае (+113).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (243 406), Московская область (63 915) и Санкт-Петербург (31 945).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 18,8 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,66 млн) и Бразилия (более 2,73 млн). Всего в мире умерли более 689 428 больных COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных