Мантуров назвал дату серийного выпуска первой в России вакцины от COVID-19
Промышленный выпуск первой в России вакцины от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи, начнется в сентябре, заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Производство начнут три российские компании – «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм».
«Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», – сказал он, добавив, что предприятия сейчас готовятся к выпуску, идет отладка технологий. «Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы», – пояснил министр.
По его словам, на начальном этапе в этом году будет производиться несколько тысяч доз вакцин в месяц, а к началу следующего года компании увеличат выпуск до нескольких миллионов.
Производством вакцин от коронавируса в России занимаются центр имени Гамалеи и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что производство вакцин от центров может начаться осенью этого года.
Испытания вакцины, разработанной в центре Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.