Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Мантуров назвал дату серийного выпуска первой в России вакцины от COVID-19

Ведомости

Промышленный выпуск первой в России вакцины от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи, начнется в сентябре, заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Производство начнут три российские компании – «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм».

«Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», – сказал он, добавив, что предприятия сейчас готовятся к выпуску, идет отладка технологий. «Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы», – пояснил министр.

По его словам, на начальном этапе в этом году будет производиться несколько тысяч доз вакцин в месяц, а к началу следующего года компании увеличат выпуск до нескольких миллионов.

Ранее по теме: Голикова назвала сроки начала производства вакцин от коронавируса

Производством вакцин от коронавируса в России занимаются центр имени Гамалеи и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что производство вакцин от центров может начаться осенью этого года.

Испытания вакцины, разработанной в центре Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных