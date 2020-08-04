Поверят ли российские туристы президенту Танзании

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире программы «Новости недели» на YouTube объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией... популярностью у российских туристов: по ее мнению, об этом свидетельствует количество людей, которым российские власти помогли эвакуироваться из страны во время пандемии (сколько их было – чиновница не сказала). По данным Росстата, в позапрошлом году в Танзанию съездили 9900 россиян, в прошлом – 6300, большинство – с туристическими целями. Всего же в год Танзанию посещает около 1,5 млн туристов из разных стран, пишет «Интерфакс».