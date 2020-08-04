Поверят ли российские туристы президенту Танзании

Поверят ли российские туристы президенту ТанзанииДжон Магуфули уверяет, что коронавирус изгнан из его страны волей Божьей
«Танзания безопасна, это видно по тому, как многочисленные авиакомпании везут к нам туристов», – заявил президент Танзании Джон Магуфули (цитата по угандийской газете Daily Monitor). Магуфули добился своего. Три первые страны, в которые разрешены с 1 августа полеты из России, – Великобритания, Турция и Танзания.
В июле Магуфули в очередной раз объявил Танзанию «свободной от коронавируса» и предлагает своим чиновникам рекламировать страну как место, безопасное для отдыха.
7 мая в Танзании было 509 случаев заболевания коронавирусом и 21 смертельный исход. Счетчик так и застыл на этой цифре – страна с тех пор не публикует официальных данных.
Первый случай заболевания в Танзании зарегистрировали в середине марта. Закрыли школы и запретили спортивные мероприятия, но жесткий карантин не ввели. Магуфули, набожный католик, убеждал священнослужителей не прекращать богослужений. «Коронавирус – это дьявол. Он не может жить в теле Христовом», – обратился он к прихожанам своей церкви (цитата по ВВС). Как минимум в двух предыдущих выступлениях Магуфули описал борьбу Танзании с COVID-19 как войну, намекая на заговор Запада, передает ВВС. Его гнев вызвала статистика Национальной лаборатории: «Либо империалисты подкупили лаборантов, либо они не компетентны».
21 мая Магуфули обратился к нации. С 1 июня он велел открыть университеты, а с 29 июня – школы. Церкви, остановившие богослужения, президент призвал возобновить их, граждан – побольше заниматься спортом. Магуфули, химик по образованию, рассказал тогда, что у одного из его пяти детей обнаружили коронавирус, а вылечили ребенка лимонно-имбирным напитком и паровыми ингаляциями. Замминистра здравоохранения Фаустина Ндунгулиле, который выразил сомнение в эффективности имбиря с лимоном, президент немедленно заменил: пост занял Годвин Моллел (ученый, автор исследований и статей в области геохимии), который известен рекомендациями отказаться от массового тестирования.
Благостную картину немного подпортила соседняя Кения. 16 мая кенийские власти закрыли границу для жителей Танзании за исключением водителей фур, но наладили тестирование их на вирус и, если находили, высылали из страны. Когда в начале июня количество высланных превысило 180 человек, Танзания в ответ перекрыла границу для кенийских дальнобойщиков. Правда, в конце концов чиновники двух стран сумели договориться и товарооборот восстановился.
Магуфули много раз заявлял, что эпидемия в его стране побеждена. «Коронавирус был изгнан волей Божьей», – сказал он прихожанам своей церкви 7 июня на воскресной службе. Больше того, похвалил собравшихся, что те не носят маски для лица, и предупредил, что средства защиты кто-то мог нарочно инфицировать вирусом.
Занзибар и Килиманджаро
Официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире программы «Новости недели» на YouTube объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией... популярностью у российских туристов: по ее мнению, об этом свидетельствует количество людей, которым российские власти помогли эвакуироваться из страны во время пандемии (сколько их было – чиновница не сказала). По данным Росстата, в позапрошлом году в Танзанию съездили 9900 россиян, в прошлом – 6300, большинство – с туристическими целями. Всего же в год Танзанию посещает около 1,5 млн туристов из разных стран, пишет «Интерфакс».