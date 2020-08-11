В России за сутки выявили 4945 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4945 новых случаев коронавирусаОбщее число заболевших превысило 897 000, умерли за сутки 130 пациентов
В России за сутки выявили 4945 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 892 654. Умерли за день 130 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 131.
Вчера, 10 августа, оперштаб сообщил о 5118 новых заболевших.
За прошедшие сутки выздоровели 6494 человека, за весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 703 175 пациентов. Продолжают лечение 179 293.
В Москве зарегистрировали 694 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 248 922. За сутки выздоровели 1043 человека, лечение продолжают 52 725 человек. Накануне в городе умерли 14 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4599 больных.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+168), в Петербурге (+157), в Московской области (+154), в Ростовской (+126) и Иркутской областях (+124), в Красноярском крае (+122), в Нижегородской области (+119), в Ульяновской области (+115) и в Ставропольском крае (+111).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (248 922), Московская область (65 172) и Санкт-Петербург (33 204).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 20 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5 млн) и Бразилия (более 3 млн). Всего в мире умерли более 736 000 больных COVID-19.