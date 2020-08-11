В России за сутки выявили 4945 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 20 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5 млн) и Бразилия (более 3 млн). Всего в мире умерли более 736 000 больных COVID-19.