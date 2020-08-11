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В России за сутки выявили 4945 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших превысило 897 000, умерли за сутки 130 пациентов
Артем Гирш
Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за сутки выявили 4945 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 892 654. Умерли за день 130 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 131.

Вчера, 10 августа, оперштаб сообщил о 5118 новых заболевших.

За прошедшие сутки выздоровели 6494 человека, за весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 703 175 пациентов. Продолжают лечение 179 293.

В Москве зарегистрировали 694 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 248 922. За сутки выздоровели 1043 человека, лечение продолжают 52 725 человек. Накануне в городе умерли 14 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4599 больных.

Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+168), в Петербурге (+157), в Московской области (+154), в Ростовской (+126) и Иркутской областях (+124), в Красноярском крае (+122), в Нижегородской области (+119), в Ульяновской области (+115) и в Ставропольском крае (+111).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (248 922), Московская область (65 172) и Санкт-Петербург (33 204).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 20 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5 млн) и Бразилия (более 3 млн). Всего в мире умерли более 736 000 больных COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных