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В России зафиксировали максимум смертей от коронавируса за сутки

Умерли за день 150 пациентов, новых заболевших 5529
Ведомости
Алексей Майшев / РИА Новости

В России за сутки выявили 5529 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 073 849. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвами COVID-19 стал 161 заболевший.

Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 785.

За сутки в России полностью выздоровели 5605 человек. Общее число выздоровевших составляет 884 305 человек. Продолжают лечение 170 759 человек.

Вчера, 14 сентября, оперативный штаб сообщил о 5509 новых заболевших.

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В Москве за сутки выявлено 730 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1086 пациентов, скончались 13 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+206), Ростовская (+165) область, Подмосковье (+151), Нижегородская область (+139).

На первом месте по числу заболевших среди регионов России находится Москва (272 523 человек), на втором – Московская область (70 658 человек), на третьем – Санкт-Петербург (39 681 человек).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных