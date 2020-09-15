В России зафиксировали максимум смертей от коронавируса за сутки

В России зафиксировали максимум смертей от коронавируса за суткиУмерли за день 150 пациентов, новых заболевших 5529
В России за сутки выявили 5529 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 073 849. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвами COVID-19 стал 161 заболевший.
Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 785.
За сутки в России полностью выздоровели 5605 человек. Общее число выздоровевших составляет 884 305 человек. Продолжают лечение 170 759 человек.
Вчера, 14 сентября, оперативный штаб сообщил о 5509 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 730 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1086 пациентов, скончались 13 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+206), Ростовская (+165) область, Подмосковье (+151), Нижегородская область (+139).
На первом месте по числу заболевших среди регионов России находится Москва (272 523 человек), на втором – Московская область (70 658 человек), на третьем – Санкт-Петербург (39 681 человек).