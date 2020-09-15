В России зафиксировали максимум смертей от коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 5529 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 073 849. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвами COVID-19 стал 161 заболевший.