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Самоизоляцию оценят с точки зрения Конституции

В Конституционном суде обжаловали решение губернатора Андрея Воробьева
Константин Гликин
Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению обращение от Протвинского городского суда Московской области (его подписал судья горсуда Игорь Карпов), сообщила 28 сентября пресс-служба суда. КС просят проверить конституционность пп. 3 п. 5 постановления губернатора Андрея Воробьева, которым он ввел в регионе режим повышенной готовности для борьбы с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В норме, которую просят проверить на конституционность, говорится о запрете гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за медицинской помощью или иной особой необходимости. Постановление, вводящее обязательную домашнюю самоизоляцию, было подписано губернатором Московской области 12 марта, аналогичные меры были введены тогда же в Москве.

Протвинский суд обратился в КС с вопросом о соответствии постановления губернатора Воробьева положениям Конституции после того, как в его производстве оказалось дело об административном правонарушении гражданина Сергея Пантюхова. Он покинул свое место жительства во время самоизоляции, в связи с чем был составлен протокол по ст. 20.6.1 КоАП России «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Суд предполагает, что нарушение, которое вменяется Пантюхову, «затрагивает его право на свободу передвижения», закрепленное в ст. 27 Конституции и действующее напрямую.

Все правовые нормы, на которые ссылается Воробьев при введении самоизоляции, не предусматривают ограничения права граждан на свободу передвижения. Одно из правовых оснований для постановления губернатора – это закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

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Протвинский суд указывает на то, что положения этого закона предписывают осуществлять только меры, не ограничивающие права и свободы. «Анализ действующего законодательства показывает, что органы государственной власти субъектов Федерации России вообще не наделены полномочиями ограничивать права и свободы граждан», – говорится в запросе суда. Наконец, суд указывает, что в соответствии со ст. 55 Конституции России ограничения прав граждан должны быть прямо оговорены в законах и «не должны зависеть от умозаключений должностных лиц». Ограничивать право на свободу передвижения можно в соответствии с законом «О чрезвычайном положении», отметил суд (его нормы в связи с эпидемией не применялись).

«Как главы регионов вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности». На встрече с губернаторами 24 сентября

Владимир Путин
президент России

Управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин говорит, что позиция судов по вопросам наличия полномочий глав регионов по ограничениям передвижения однозначна. «Такие полномочия делегированы главам субъектов новыми апрельскими поправками в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – говорит Добрынин. КС здесь может пойти навстречу судам и закрепить их правовую позицию, считает он.

Зампред Мособлдумы от КПРФ Константин Черемисов также считает, что КС примет решение в пользу губернатора, который ввел ограничения ради безопасности людей. В пресс-службе Воробьева не ответили на запрос «Ведомостей».

«Если КС придет к выводу, что данное постановление не соответствует Конституции, то таковым признается и решение о привлечении гражданина к административной ответственности», – указывает профессор ВШЭ Илья Шаблинский. В других регионах граждане будут иметь право обжаловать штрафы, ссылаясь на решение КС.

В конце апреля Мосгорсуд отклонил сразу шесть таких исков граждан к мэру Москвы Сергею Собянину.

Адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук говорит, что КС в постановлении от 4 апреля 1996 г. № 9-П (о регламенте регистрации граждан после прибытия в отдельные регионы России) уже пояснял, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Решение губернатора ниже по юридической силе, чем закон, говорит Передрук, прогнозируя обращения с жалобами на иные положения законодательства, которыми введены ограничения в связи с пандемией коронавируса: «К примеру, наиболее обсуждаемые сейчас – это ограничения любых публичных мероприятий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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