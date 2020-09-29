Самоизоляцию оценят с точки зрения Конституции

Протвинский суд указывает на то, что положения этого закона предписывают осуществлять только меры, не ограничивающие права и свободы. «Анализ действующего законодательства показывает, что органы государственной власти субъектов Федерации России вообще не наделены полномочиями ограничивать права и свободы граждан», – говорится в запросе суда. Наконец, суд указывает, что в соответствии со ст. 55 Конституции России ограничения прав граждан должны быть прямо оговорены в законах и «не должны зависеть от умозаключений должностных лиц». Ограничивать право на свободу передвижения можно в соответствии с законом «О чрезвычайном положении», отметил суд (его нормы в связи с эпидемией не применялись).