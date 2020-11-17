В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за суткиЧетвертый день подряд в стране фиксируют более 22 000 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 22 410 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 971 013. За сутки умерли 442 человека. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. Всего умерли 33 931. За сутки в стране полностью выздоровели 22 055 человек, продолжают лечение 461 178 пациентов.
Вчера, 16 ноября, оперштаб сообщил о 22 778 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 5882 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5 274 пациента. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+2130), Подмосковье (+839), Нижегородская область (+407) и Архангельская область (351).
Среди регионов по числу заболевших лидирует Москва (522 456), на втором месте — Московская область (98 306), на третьем — Санкт-Петербург (85 873).