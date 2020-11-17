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В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Четвертый день подряд в стране фиксируют более 22 000 новых случаев COVID-19
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 22 410 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 971 013. За сутки умерли 442 человека. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. Всего умерли 33 931. За сутки в стране полностью выздоровели 22 055 человек, продолжают лечение 461 178 пациентов.

Вчера, 16 ноября, оперштаб сообщил о 22 778 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 5882 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5 274 пациента. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+2130), Подмосковье (+839), Нижегородская область (+407) и Архангельская область (351).

Среди регионов по числу заболевших лидирует Москва (522 456), на втором месте — Московская область (98 306), на третьем — Санкт-Петербург (85 873).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных