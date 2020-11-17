В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 22 410 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 971 013. За сутки умерли 442 человека. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. Всего умерли 33 931. За сутки в стране полностью выздоровели 22 055 человек, продолжают лечение 461 178 пациентов.