В России вторые сутки фиксируют рекордное число умерших от коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Число выздоровевших в стране за сутки составило 25 179 человек, умерших — 456. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. За весь период выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528.