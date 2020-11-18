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В России вторые сутки фиксируют рекордное число умерших от коронавируса

В стране выявлено 20 985 новых случаев болезни
Ведомости
Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Число выздоровевших в стране за сутки составило 25 179 человек, умерших — 456. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. За весь период выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528.

17 ноября оперативный штаб сообщал о 22 410 случаях заражения коронавирусом за сутки.

По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 4174 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 5 503 пациента, 76 человек умерли. За весь период в Москве выявили 526 630 заболевших, 382 634 человека выздоровели, 8 009 пациентов умерли.

В топ-5 среди регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+2215), Московская область (+864), Нижегородская область (+432), и Свердловская область (+358).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных