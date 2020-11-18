В России вторые сутки фиксируют рекордное число умерших от коронавируса

В России вторые сутки фиксируют рекордное число умерших от коронавирусаВ стране выявлено 20 985 новых случаев болезни
За последние сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Число выздоровевших в стране за сутки составило 25 179 человек, умерших — 456. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. За весь период выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528.
17 ноября оперативный штаб сообщал о 22 410 случаях заражения коронавирусом за сутки.
По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 4174 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 5 503 пациента, 76 человек умерли. За весь период в Москве выявили 526 630 заболевших, 382 634 человека выздоровели, 8 009 пациентов умерли.
В топ-5 среди регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+2215), Московская область (+864), Нижегородская область (+432), и Свердловская область (+358).