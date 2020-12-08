В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавирусаЭто на 2 000 меньше, чем днем ранее
В России за сутки коронавирус выявили у 26 097 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 3 декабря. Это более чем на 2 000 меньше, чем днем ранее, 7 декабря. Тогда России был зафиксирован рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 28 142 новых случая.
Рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки был зафиксирован 6 декабря — 29 039 случаев коронавируса.
Умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 562 человека. С начала пандемии, таким образом, от инфекции скончались 44 159 человек, выздоровело 1 981 526 человек. Всего в России выявили 2 515 009 случаев коронавируса в 85 регионах.
В Москве за сутки зафиксировали 5232 новых случая коронавируса. В топ-5 по суточному приросту случаев заражения также попали Санкт-Петербург (3734), Московская область (1341), Нижегородская область (482) и Карелия (472).
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — почти 14,95 млн случаев, на втором Индия — около 9,7 млн, на третьем Бразилия — 6,6 млн случаев заражения.