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В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса

Это на 2 000 меньше, чем днем ранее
Илья Лакстыгал
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки коронавирус выявили у 26 097 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 3 декабря. Это более чем на 2 000 меньше, чем днем ранее, 7  декабря. Тогда России был зафиксирован рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 28 142 новых случая. 

Рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки был зафиксирован 6 декабря — 29 039 случаев коронавируса.

Умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 562 человека. С начала пандемии, таким образом, от инфекции скончались 44 159 человек, выздоровело 1 981 526 человек. Всего в России выявили 2 515 009 случаев коронавируса в 85 регионах.

В Москве за сутки зафиксировали 5232 новых случая коронавируса. В топ-5 по суточному приросту случаев заражения также попали Санкт-Петербург (3734), Московская область (1341), Нижегородская область (482) и Карелия (472).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — почти 14,95 млн случаев, на втором Индия — около 9,7 млн, на третьем Бразилия — 6,6 млн случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных