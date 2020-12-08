В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили у 26 097 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 3 декабря. Это более чем на 2 000 меньше, чем днем ранее, 7 декабря. Тогда России был зафиксирован рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 28 142 новых случая.