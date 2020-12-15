В России за сутки выявили 26 689 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 689 случаев коронавирусаУмерли за сутки 577 заболевших
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 689 человек, следует из данных оперштаба на 15 декабря. Умерли за сутки 577 заболевших. За весь период в России выявили 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 000 — скончались.
14 декабря оперштаб сообщал о 27 328 случаях болезни.
В Москве за сутки зарегистрировано 5418 новых заболевших. За все время пандемии в городе выявлено более 703 тыс. случаев заражения, из них около 154 тыс. остаются активными. Почти 540 тыс. пациентов выздоровели от вируса, более 10 тыс умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — (+3765), Московская область (+1392), Нижегородская область (+489), Архангельская область (+402).
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — более 182 тыс. случаев заражения, и Московская область — около 131 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте в мире США — более 16,5 млн случаев заражения, на втором Индия (9,9 млн случаев), на третьем Бразилия (более 6,9 млн). Всего в мире зарегистрировано около 72,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,6 млн случаев смерти от него.