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В России за сутки выявили 26 689 случаев коронавируса

Умерли за сутки 577 заболевших
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 689 человек, следует из данных оперштаба на 15 декабря. Умерли за сутки 577 заболевших. За весь период в России выявили 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 000 — скончались. 

14 декабря оперштаб сообщал о 27 328 случаях болезни.

В Москве за сутки зарегистрировано 5418 новых заболевших. За все время пандемии в городе выявлено более 703 тыс. случаев заражения, из них около 154 тыс. остаются активными. Почти 540 тыс. пациентов выздоровели от вируса, более 10 тыс умерли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — (+3765), Московская область (+1392), Нижегородская область (+489), Архангельская область (+402).

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — более 182 тыс. случаев заражения, и Московская область — около 131 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте в мире США — более 16,5 млн случаев заражения, на втором Индия (9,9 млн случаев), на третьем Бразилия (более 6,9 млн). Всего в мире зарегистрировано около 72,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,6 млн случаев смерти от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных