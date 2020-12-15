В России за сутки выявили 26 689 случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте в мире США — более 16,5 млн случаев заражения, на втором Индия (9,9 млн случаев), на третьем Бразилия (более 6,9 млн). Всего в мире зарегистрировано около 72,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,6 млн случаев смерти от него.