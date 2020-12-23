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В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса

Умерли 549 заболевших
Илья Лакстыгал
Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России за последние сутки коронавирус выявили у 27 250 человек, следует из статистики оперштаба на 23 декабря. Скончались 549 пациентов. Всего с начала пандемии выявлено 2 933 753 случаев инфекции. Умерли 52 461 человек, выздоровели 2 343 967 человек.

22 декабря оперштаб сообщил о 28 776 новых случаях COVID-19. За день до этого прирост достиг рекордных за весь период пандемии 29 350 заболевших за сутки.

В Москве за сутки выявили 5652 новых случая заражения коронавирусом. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — (3749), Московская область — (1540), Нижегородская область — ( 498) и Псковская область — (416).

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 212 тыс. случаев — и Московская область — 142 тыс. случаев болезни.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, второе место у Индии — почти 10,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия — более 7,3 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано более 78 млн случаев COVID-19, то есть коронавирусом заразился каждый сотый жительствам земли.  С начала пандемии от инфекции умерло 1,7 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных