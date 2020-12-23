В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавирусаУмерли 549 заболевших
В России за последние сутки коронавирус выявили у 27 250 человек, следует из статистики оперштаба на 23 декабря. Скончались 549 пациентов. Всего с начала пандемии выявлено 2 933 753 случаев инфекции. Умерли 52 461 человек, выздоровели 2 343 967 человек.
22 декабря оперштаб сообщил о 28 776 новых случаях COVID-19. За день до этого прирост достиг рекордных за весь период пандемии 29 350 заболевших за сутки.
В Москве за сутки выявили 5652 новых случая заражения коронавирусом. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — (3749), Московская область — (1540), Нижегородская область — ( 498) и Псковская область — (416).
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 212 тыс. случаев — и Московская область — 142 тыс. случаев болезни.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, второе место у Индии — почти 10,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия — более 7,3 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано более 78 млн случаев COVID-19, то есть коронавирусом заразился каждый сотый жительствам земли. С начала пандемии от инфекции умерло 1,7 млн человек.