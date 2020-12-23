В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, второе место у Индии — почти 10,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия — более 7,3 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано более 78 млн случаев COVID-19, то есть коронавирусом заразился каждый сотый жительствам земли. С начала пандемии от инфекции умерло 1,7 млн человек.