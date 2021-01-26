Депутат Александр Хинштейн проявил нестойкость позиции

Перед выпиской в Telegram-каналах Baza и «Mash на Мойке» появилась видеозапись, на которой перед Юдиной в больничной палате извиняется полицейский (его имя до сих пор не названо, лицо на съемке заретушировано). Ударивший женщину омоновец поясняет, что за пять минут до этого инцидента его «залили газом», а забрало шлема запотело. Впрочем, на видеозаписи видно, что забрало шлема у него приподнято. «Ладно, ничего страшного. С богом», – ответила полицейскому Юдина. «Вообще, я человек мягкий – простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», – сказала она 47news 25 января.