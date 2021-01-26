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Депутат Александр Хинштейн проявил нестойкость позиции

Единоросс сначала решил защитить пострадавшую от полиции петербурженку, а потом передумал
Анастасия Беляева
Александр Хинштейн понял, что лучше не говорить о защите прав протестующих /ТАСС

Самочувствие Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот 23 января на протестной акции в Петербурге, ухудшилось вечером 26 января. Об этом «Ведомостям» сказал адвокат из «Команды 29» Евгений Смирнов: «Мы решаем вопрос с ее госпитализацией. Она настроена добиваться справедливости и подавать обращение в Следственный комитет России [для возбуждения уголовного дела в отношении ударившего ее силовика]». По словам Смирнова, в случае необоснованного применения силы со стороны сотрудника полиции (ч. 3 ст. 286 УК; от трех до 10 лет лишения свободы) уголовное дело должно возбуждаться без заявления.

На видеозаписи, которую вели в момент удара, видно, что Юдина шла навстречу сотрудникам ОМОНа, которые вели задержанного молодого человека, с вопросом «зачем вы его схватили?», один из полицейских ее ударил. 54-летнюю женщину госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, но уже 24 января выписали.

Перед выпиской в Telegram-каналах Baza и «Mash на Мойке» появилась видеозапись, на которой перед Юдиной в больничной палате извиняется полицейский (его имя до сих пор не названо, лицо на съемке заретушировано). Ударивший женщину омоновец поясняет, что за пять минут до этого инцидента его «залили газом», а забрало шлема запотело. Впрочем, на видеозаписи видно, что забрало шлема у него приподнято. «Ладно, ничего страшного. С богом», – ответила полицейскому Юдина. «Вообще, я человек мягкий – простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», – сказала она 47news 25 января.

Разобраться в ситуации 24 января пообещал Юдиной начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу Сергей Музыка, сообщал ТАСС. В главке, МВД России и СК не ответили «Ведомостям», идет ли проверка и как зовут ударившего Юдину полицейского.

25 января депутат Госдумы единоросс Александр Хинштейн тоже направил запрос в Генпрокуратуру и СК с требованием привлечь к уголовной ответственности этого сотрудника полиции. «Отсутствие законного и объективного решения о привлечении сотрудника к ответственности вызывает широкое возмущение в обществе, подрывая доверие к государственным институтам», – написал Хинштейн в запросах, копии которых опубликовал в Twitter. Но уже 26 января Хинштейн сообщил в Twitter, что отозвал запросы после того, как «подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры».

«Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – объяснил депутат. В следующем посте он отметил, что «оплошность одного бойца не должна бросать тень на всех». Кроме того, он заявил, что хочет «ходатайствовать перед руководством Росгвардии о том, чтобы не увольнять контрактника 55-й дивизии ВНГ, поддержавшего в соцсетях действия питерского полицейского, а ограничиться дисциплинарным наказанием». Он имел в виду молодого человека, который прокомментировал удар полицейским Юдиной так: «Н**** стоять у нас на пути». На запрос «Ведомостей» Хинштейн не ответил.

Власть, избрав такую тактику, демонстрирует, что не будет «идти на поводу» у общественности, считает политолог Андрей Таннер. Возбудить дело против полицейского ради прецедента потребовал депутат заксобрания Борис Вишневский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных