«Открытая Россия» распущена и закрыта

В 2017 г. по решению Генпрокуратуры британские Otkrytaya Rossia и Open Russia, связанные с Ходорковским, были внесены в реестр нежелательных организаций, но представители «Открытой России» утверждали, что российское движение не имеет к ним отношения. Организация не имеет статуса юридического лица, создана российскими гражданами и действует исключительно на территории России, но ее участников «незаконно привлекают к ответственности именно за сотрудничество с «нежелательной организацией», говорится в решении о закрытии «Открытой России». Пивоваров подтвердил «Ведомостям», что закрыт будет также и московский офис организации.