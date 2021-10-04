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Совет по правам человека предложил комплекс мер против школьных расстрелов

Предложения направлены в правительство
Анна Киселева Анна Нараева
По уровню оснащенности видеокамерами лидирует Москва, в регионах систем видеонаблюдения практически нет / Андрей Гордеев / Ведомости

Руководитель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает использовать системы городского видеонаблюдения «Безопасный город» и их аналоги для выявления потенциальных стрелков в школах и вузах. В письме премьер-министру Михаилу Мишустину Фадеев предлагает доработать системы таким образом, чтобы они определяли людей с неадекватным поведением и незамедлительно передавали сигнал органам правопорядка.

Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила и опубликовала предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях после трагедий в Перми и Казани. Предложения, подготовленные после консультаций со специалистами в области психологии, педагогики и безопасности, были направлены в правительство 4 октября, говорится на сайте СПЧ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных