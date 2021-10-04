Совет по правам человека предложил комплекс мер против школьных расстрелов

Совет по правам человека предложил комплекс мер против школьных расстреловПредложения направлены в правительство
Руководитель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает использовать системы городского видеонаблюдения «Безопасный город» и их аналоги для выявления потенциальных стрелков в школах и вузах. В письме премьер-министру Михаилу Мишустину Фадеев предлагает доработать системы таким образом, чтобы они определяли людей с неадекватным поведением и незамедлительно передавали сигнал органам правопорядка.
Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила и опубликовала предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях после трагедий в Перми и Казани. Предложения, подготовленные после консультаций со специалистами в области психологии, педагогики и безопасности, были направлены в правительство 4 октября, говорится на сайте СПЧ.