СПЧ обсудит с Владимиром Путиным мигрантов и безопасность в школах

СПЧ обсудит с Владимиром Путиным мигрантов и безопасность в школахПрезидент встретится со своим советом 9 декабря
1 декабря президиум президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудил предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным и вопросы, которые могут быть включены в повестку такой встречи. Об этом сказал «Ведомостям» председатель Национального антикоррупционного комитета, член президиума СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, президиум обсуждал в первую очередь «вопросы социальной направленности»: «То, что связано с жизнью и здоровьем граждан, трудовыми и политическими правами, правами граждан в цифровом пространстве, развитием системы уголовного наказания и т. д.».
Путин встретится с членами СПЧ 9 декабря, сказал «Ведомостям» председатель совета, советник президента Валерий Фадеев. Встреча пройдет в удаленном режиме, как и в 2020 г. Тогда она состоялась 10 декабря – в День прав человека. Детально обсуждать повестку разговора с президентом, по словам Фадеева, пока рано. По словам собеседника в СПЧ, перед встречей с Путиным должна пройти предварительная встреча с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Вероятнее всего, она состоится в начале следующей недели, говорит человек в СПЧ. По итогам общения будет решено, какие темы будут подняты на встрече с президентом.
Среди таких тем – безопасность в учебных заведениях по итогам шутингов в школах в 2021 г., а также проблема нелегальной миграции, говорит собеседник в СПЧ. В июне Фадеев просил министра внутренних дел разобраться в «напряженной ситуации» с миграционным центром в Подмосковье после жалоб местных жителей на потоки трудовых мигрантов, писал «Коммерсантъ». В конце ноября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал не допустить появления этнических анклавов в России.
Это первая встреча СПЧ с Путиным после выборов в Госдуму. Обсудить выборы, в том числе электронное голосование, а также законодательство о СМИ – иностранных агентах хочет член совета Светлана Маковецкая. Вопрос смягчения закона о СМИ-иноагентах должен быть в повестке встречи, говорит другой член СПЧ.
По словам Маковецкой, также надо поднять вопрос о ситуации вокруг «Мемориала», признанного НКО-иноагентом (теперь он может быть ликвидирован за нарушение соответствующего законодательства). «Вопрос должен обсуждаться не только как кейс одной организации», – отметила член СПЧ. Намерение поднять этот вопрос подтвердили члены президиума СПЧ Николай Сванидзе и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.
Гусев добавил, что обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева, которая входит также в общественный совет ФСИН, может поднять вопрос о пытках в российских колониях. В октябре ресурс Gulagu.net опубликовал видео о пытках и изнасилованиях заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, а позже – видео из белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6 и иркутского СИЗО № 1. В конце ноября президент сменил главу ФСИН Александра Калашникова.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что проблемы в системе «действительно имеются», но прямой связи между информацией о пытках и отставкой Калашникова он бы устанавливать не стал.