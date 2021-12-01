СПЧ обсудит с Владимиром Путиным мигрантов и безопасность в школах

Путин встретится с членами СПЧ 9 декабря, сказал «Ведомостям» председатель совета, советник президента Валерий Фадеев. Встреча пройдет в удаленном режиме, как и в 2020 г. Тогда она состоялась 10 декабря – в День прав человека. Детально обсуждать повестку разговора с президентом, по словам Фадеева, пока рано. По словам собеседника в СПЧ, перед встречей с Путиным должна пройти предварительная встреча с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Вероятнее всего, она состоится в начале следующей недели, говорит человек в СПЧ. По итогам общения будет решено, какие темы будут подняты на встрече с президентом.