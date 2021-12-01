Половина подопечных психоневрологических интернатов не нуждается в постоянном пребывании там

Половина подопечных психоневрологических интернатов не нуждается в постоянном пребывании там20% из них могут жить самостоятельно с поддержкой волонтеров, выяснили эксперты ОНФ
Первое в России исследование жителей ПНИ, расположенного в Нижегородской области, показало, что больше половины подопечных такого заведения (53,4%) не нуждаются в постоянном пребывании там. Столько же (54%), по данным опроса, не хотят проживать в интернате, при этом 11% хотят найти работу, а 8,6% – продолжить образование. Это выяснили эксперты «Региона заботы» ОНФ в своем исследовании, результаты которого есть у «Ведомостей».
Исследование проходило в два этапа (в январе и мае 2021 г.) и включало интервьюирование, а также медицинскую оценку состояния проживающих в ПНИ людей. Интервьюирование проводилось в Понетаевском ПНИ при участии Института реабилитации и абилитации инвалидов им. Г. Альбрехта Минтруда по запросу министерства социальной политики Нижегородской области. Всего было опрошено 534 подопечных в возрасте от 20 до 96 лет. Они страдают хроническими психическими расстройствами и имеют разную степень инвалидности и нарушений здоровья. 27,5% из них дееспособны, 72,5% лишены дееспособности. Чаще всего подопечные ПНИ страдают расстройством шизофренического спектра (44,8%) и умственной отсталостью (33%), говорится в исследовании.
Из той половины респондентов, которым не нужно постоянное пребывание в интернате, 20% были признаны экспертами достаточно автономными. Им может понадобиться всего до четырех часов помощи волонтеров и сопровождающих в неделю при жизни вне интерната. Еще у 34,8% автономия «умеренно затруднена». Рекомендованный им объем услуг сопровождения – от 4 до 12 часов в неделю.
«Общество давно маринует часть людей, которые могли бы совсем иначе жить вне ПНИ на сопровождаемом проживании», – говорит адвокат гражданской комиссии по правам человека Юрий Ершов. Многие дееспособные подопечные ПНИ даже не знают, что имеют право не находиться в учреждениях, отмечает он.
С лишенными дееспособности людьми ситуация обстоит сложнее, так как их опекуном является интернат: по оценке Ершова, около трети подопечных попадают в ПНИ из детских домов. Это заменяет им получение квартир, образования, льгот. Происходит это так, говорит эксперт: «Еще в детдомах их часто ставят на психиатрический учет, угрожают, наказывают за плохое поведение госпитализацией, и к 18 годам у таких детей уже несколько лет учета плюс случаи госпитализаций. Далее они признаются нуждающимися либо их убеждают в том, что в ПНИ им будет лучше».
При этом такие люди могут быть лишь «педагогически запущенными», т. е. в теории могут адаптироваться в обществе, говорит Ершов, и их нужно выводить из этой системы. «Не им нужен ПНИ, а эти люди нужны интернату, так как даже часть своих соцвыплат они отдают учреждению», – отмечает он.
Президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская отмечает, что при необходимом сопровождении из ПНИ можно вывести больше половины подопечных. «Более половины подопечных в интернатах абсолютно нормальны, осознанны, разговаривают, – говорит Островская. – Доля отличающихся от нас людей, не владеющих речью, для установления контакта с которыми необходимо применять специальные методы, в ПНИ незначительна». В Понетаевском ПНИ, к примеру, таких всего 20–30 человек, для их опроса применялись, например, картинки, также опрашивали их соседей, говорит Островская.
Сейчас большинство жителей ПНИ не работают. 3,2% из них трудоустроены в самом интернате, еще 1,1% участвуют в трудовой деятельности в лечебно-трудовой мастерской, а 0,4% помогают в благоустройстве территории или на иных подобных работах. Половина опрошенных не имеют образования, 16% получили общее среднее образование, 17% – среднее профессиональное образование, лишь у 4% есть высшее образование.
В 2019 г. вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору, Росздравнадзору проверить условия проживания в ПНИ. Согласно данным Роструда на февраль 2020 г., в ПНИ всего проживает около 156 000 граждан (цитата по ТАСС). Во время пандемии большая часть интернатов была закрыта для посещения.