Половина подопечных психоневрологических интернатов не нуждается в постоянном пребывании там

С лишенными дееспособности людьми ситуация обстоит сложнее, так как их опекуном является интернат: по оценке Ершова, около трети подопечных попадают в ПНИ из детских домов. Это заменяет им получение квартир, образования, льгот. Происходит это так, говорит эксперт: «Еще в детдомах их часто ставят на психиатрический учет, угрожают, наказывают за плохое поведение госпитализацией, и к 18 годам у таких детей уже несколько лет учета плюс случаи госпитализаций. Далее они признаются нуждающимися либо их убеждают в том, что в ПНИ им будет лучше».