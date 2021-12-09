Общественная палата подведет итоги борьбы с фейками о ковиде

Мизулина намерена представить в ОП собранную ею статистику распространения фейковых сообщений в соцсетях и поднять вопрос регулирования. Лига безопасного интернета в 2021 г. выявила в соцсетях 72 500 фейковых сообщений, из них 28 098 приходится на фейки о ковиде и вакцинации, 8301 – об ограничениях, следует из презентации, которую предоставила член ОП. Но Мизулина уверена, что в России законодательство для борьбы с фейками по ковиду ужесточать не нужно (по словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей», пока делать это и не планируется). По ее мнению, причина в том, что в связи с недостатком информации и отсутствием ответов на некоторые очевидные вопросы «люди начинают фантазировать сами». Малькевич же считает, что для борьбы с фейками нужно, чтобы люди «понимали азы информационной гигиены», требуется и повышать ответственность площадок.