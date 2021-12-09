Общественная палата подведет итоги борьбы с фейками о ковиде

Общественная палата подведет итоги борьбы с фейками о ковидеЛига безопасного интернета выявила 28 098 недостоверных сообщений о коронавирусе в соцсетях
Члены Общественной палаты (ОП) обсудят 9 декабря борьбу с фейками о коронавирусе в России. Накануне, 8 декабря, YouTube заблокировал канал выступавшей против обязательной вакцинации актрисы Марии Шукшиной, сообщила она сама в Telegram-канале, который пока работает. Instagram ранее также начал помечать аккаунт Шукшиной при попытке подписаться на него как «публикующий ложную информацию». 24 ноября актриса стала одним из адресатов открытого письма врачей, которые предложили противникам обязательной вакцинации и введенных в связи с пандемией ограничений прийти в «красные зоны», реанимации и патолого-анатомические отделения ковидных больниц.
Кейсы, аналогичные Шукшиной, по сведениям «Ведомостей», будут рассматриваться и в ОП. Планируется обсудить конкретные примеры дезинформации и подумать, как бороться с ними, сказала «Ведомостям» член палаты, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Член комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич утверждает, что в ОП будут подведены итоги мониторинга «ситуации с фейками», а также будут обсуждаться вопросы регулирования проблемы. По его словам, «очевидно, что законодательство не работает».
Для мероприятия в ОП АНО «Диалог» (одной из ее функций является выявление фейков в интернете) подготовила аналитическую записку «Международный опыт по внедрению штрафов, наказаний за фейки о коронавирусе и подделку QR-кодов», сказал представитель организации. В этом документе приводятся аналитические данные. К примеру, что в Европе количество международных туристов в 2021 г. сократилось всего на 53% по сравнению с летним сезоном 2019 г.: «Широкое использование ковид-паспортов и вакцин от COVID-19 помогло туризму быстрее восстановиться в Европейском союзе, чем в других частях мира».
В отдельной главе описываются возможности «наказания за распространение фейков о коронавирусе и подделку QR-кодов». В Греции клиники, выдавшие поддельные сертификаты о вакцинации, могут быть оштрафованы на сумму до 50 000 евро. В Ирландии за использование поддельных пропусков для доступа в общественные заведения грозит штраф в размере до 2000 евро, говорится в записке. Латвия ввела уголовное наказание, включая лишение свободы на срок до года, за приобретение и использование поддельного свидетельства о вакцинации, тестировании или выздоровлении от COVID-19.
В Малайзии установлено уголовное наказание (до трех лет лишения свободы) за публикацию или распространение «полностью или частично ложной» информации о пандемии или чрезвычайном положении. В Объединенных Арабских Эмиратах «распространение фейковых новостей и слухов в социальных сетях может привести к минимальному штрафу в размере 100 000 дирхамов (24 000 евро) и одному году тюремного заключения», отмечают в АНО «Диалог». При этом наказание увеличивается до двух лет тюремного заключения и минимального штрафа в 200 000 дирхамов (48 000 евро), если преступление было совершено во время пандемий, чрезвычайных ситуаций и кризисов.
Вопрос борьбы с фейками не уходит из повестки, пояснил представитель «Диалога»: «Это проблема, с которой сталкивается буквально каждый пользователь интернета. Мы видим это из наших социологических опросов – люди считают фейки одной из главных проблем. Мы давно занимаемся борьбой с недостоверной информацией в интернете, именно тогда наглядно проявилась способность фейковых вбросов приводить к разрушающим последствиям в реальной жизни».
В России с 2020 г. введено уголовное наказание (ст. 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), но здесь ничего не говорится именно о ковиде. Эта статья УК не предусматривает лишения свободы, но допускает штраф (300 000–700 000 руб.), исправительные работы (до года) или ограничение свободы (до трех лет).
Уголовная ответственность за оборот поддельных документов, установленная ст. 327 УК (наказание до двух лет лишения свободы), в России появилась задолго до ковида, отмечает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин: «С начала пандемии норма не претерпевала никаких изменений. Единственное, что произошло в связи с участившимися подделками сертификатов о вакцинации и медсправок об отводе: правоприменитель стал относить и эти документы к официальным». В теории, отмечает он, законодатель вправе ужесточить наказание за покупку конкретного вида справок. К примеру, так делается в случае подделки избирательных документов, за это по ст. 142 УК грозит срок до четырех лет лишения свободы.
Мизулина намерена представить в ОП собранную ею статистику распространения фейковых сообщений в соцсетях и поднять вопрос регулирования. Лига безопасного интернета в 2021 г. выявила в соцсетях 72 500 фейковых сообщений, из них 28 098 приходится на фейки о ковиде и вакцинации, 8301 – об ограничениях, следует из презентации, которую предоставила член ОП. Но Мизулина уверена, что в России законодательство для борьбы с фейками по ковиду ужесточать не нужно (по словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей», пока делать это и не планируется). По ее мнению, причина в том, что в связи с недостатком информации и отсутствием ответов на некоторые очевидные вопросы «люди начинают фантазировать сами». Малькевич же считает, что для борьбы с фейками нужно, чтобы люди «понимали азы информационной гигиены», требуется и повышать ответственность площадок.