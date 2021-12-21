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Общество

Адвокаты поддержали поправки Минюста о дисциплинарных проверках

Ранее защитники просили не вносить законопроект в Госдуму
Марина Царева
Президент Федеральной палаты адвокатов — Юрий Пилипенко / Нина Зотина / РИА Новости

Руководство Федеральной палаты адвокатов (ФПА) де-факто поддержало поправку Минюста в закон «Об адвокатуре», согласно которой адвокатские палаты регионов ни при каких обстоятельствах не смогут отказать в возбуждении дисциплинарного производства против защитников по представлению ведомства. Ранее более 800 защитников подписали открытое письмо против поправок. ФПА их не поддержала. «Действия адвокатуры всегда находятся в состоянии противостояния с государством», – сказал председатель ФПА Юрий Пилипенко журналистам.

Законопроект Минюста был опубликован 2 декабря на сайте проектов нормативно-правовых актов. Поправка, которая вызвала наибольший резонанс в адвокатском сообществе, касается возбуждения дисциплинарных производств, а точнее, невозможности региональной палаты адвокатов отказаться от возбуждения дисциплинарного производства.

По словам Пилипенко, в начале лета представителей ФПА пригласили для работы над законопроектом: «В течение нескольких месяцев на площадке Минюста были дебаты по законопроекту, где-то был компромисс, какие-то поправки были сняты с рассмотрения, что-то осталось».

Поправка о невозможности отказаться от возбуждения дисциплинарного производства де-факто «ничего нового не содержит», заверил президент ФПА. Девять месяцев назад совет ФПА уже принял решение, которое и так обязывает все региональные палаты возбуждать дисциплинарные дела по представлению Минюста: «И уже в соответствии с установленным порядком разбирать его голосованием квалификационной комиссии, а затем, при необходимости, и в совете».

Первый вице-президент ФПА Михаил Толчеев также считает, что законопроект – это «дополнение», которое «полностью соответствует тому, что сегодня есть в кодексе профессиональной этики» адвокатов.

Адвокат Андрей Сучков, один из инициаторов открытого письма, заявил «Ведомостям», что решение совета ФПА девятимесячной давности было направлено на пресечение незаконной практики отказа в возбуждении дисциплинарных производств адвокатскими палатами регионов «с формулировками, которые отсутствовали в Кодексе профессиональной этики адвокатов». Но в законопроекте Минюста речь идет о другом, говорит адвокат.

Согласно поправкам Минюста, в возбуждении дисциплинарного производства по представлению Минюста или его территориального органа не может быть отказано вообще, отметил Сучков: «Нужно возбуждать дисциплинарное дело, даже если ранее рассматривалось такое же дело теми же участниками и по тем же основаниям, или адвокат ранее был оправдан, или уже истекли сроки применения мер ответственности».

Поправки предлагается направить в Госдуму для рассмотрения пакетом, и «самая неприятная из них» – предоставление права обжаловать в суде окончательное решение адвокатской палаты по дисциплинарному производству в отношении защитника, говорит адвокат Александр Мелешко: «На этом фоне поправка об обязательности возбуждения дисциплинарного производства по представлению Минюста выглядит вегетарианской».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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