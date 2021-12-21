Адвокаты поддержали поправки Минюста о дисциплинарных проверках

Согласно поправкам Минюста, в возбуждении дисциплинарного производства по представлению Минюста или его территориального органа не может быть отказано вообще, отметил Сучков: «Нужно возбуждать дисциплинарное дело, даже если ранее рассматривалось такое же дело теми же участниками и по тем же основаниям, или адвокат ранее был оправдан, или уже истекли сроки применения мер ответственности».