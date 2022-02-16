Суд начал слушать новое уголовное дело в отношении Навального

Защитники Навального отметили, что заседания в колонии доставляют неудобства из-за ее расположения, а также особенностей объекта: например, они не смогли пронести на заседание ноутбуки с материалами дела. Для большинства журналистов организовали трансляцию из административного здания колонии, а тех, кто попал в актовый зал (таких было семь человек, включая корреспондента «Ведомостей»), попросили сдать гаджеты и записывать все только ручкой или карандашом в блокнот. По словам самого Навального, «в истории России ни разу не было подобного выездного заседания [по существу] в другом регионе, и тем более в колонии».