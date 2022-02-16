Суд начал слушать новое уголовное дело в отношении Навального

Суд начал слушать новое уголовное дело в отношении НавальногоДело рассматривают во владимирской колонии
В городе Покрове (Владимирская обл.) начался суд по очередному уголовному делу в отношении Алексея Навального. Первое заседание суда, на котором была оглашена суть новых обвинений, прошло 15 февраля в актовом зале колонии, где Навальный отбывает наказание по «делу Ив Роше» (срок в 2,8 года лишения свободы ему назначили в начале 2021 г.). Перенести рассмотрение дела «по месту пребывания», в Покров, судья Лефортовского райсуда Москвы Маргарита Котова постановила 7 февраля.
Защитники Навального отметили, что заседания в колонии доставляют неудобства из-за ее расположения, а также особенностей объекта: например, они не смогли пронести на заседание ноутбуки с материалами дела. Для большинства журналистов организовали трансляцию из административного здания колонии, а тех, кто попал в актовый зал (таких было семь человек, включая корреспондента «Ведомостей»), попросили сдать гаджеты и записывать все только ручкой или карандашом в блокнот. По словам самого Навального, «в истории России ни разу не было подобного выездного заседания [по существу] в другом регионе, и тем более в колонии».
Дело в отношении Навального состоит из шести эпизодов.
Четыре касаются мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и связаны с пожертвованиями в ФБК (признан НКО-иностранным агентом и экстремистской организацией, ликвидирован). Потерпевшими по ним выступают четыре человека, которые в период 2011–2021 гг. отправляли пожертвования в фонды, учрежденные Навальным. Всего эти четверо перечислили организации Навального 2,7 млн руб., которые, по версии следствия, пошли не на борьбу с коррупцией (заявлена в названии организации), а на «иные цели»: часть денег он потратил на себя, а еще часть – на создание экстремистского сообщества. За экстремизм ФБК был ликвидирован в 2021 г.
Потерпевшие, согласно оглашенной на заседании суда фабуле дела, пришли к выводу, что их обманули с целевым назначением их донатов. Навальный вводил в заблуждение жертвователей, считает следствие, он, в частности, создавал у них иллюзию возможности избрания его на пост президента в 2018 г., хотя такой возможности не имел из-за непогашенной судимости по «делу Кировлеса».
«Навальным и ФБК велась масштабная работа по расследованию и преданию гласности сведений о коррупции, к которой применим характер гражданско-правовых отношений», – заверила адвокат Навального Ольга Михайлова. В выдвинутом обвинении защита усматривает нарушение ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ней говорится, что никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния, которое по национальному или международному праву не являлось преступлением.
Еще два эпизода в отношении Навального касаются неуважения к суду (ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК). Его, по версии следствия, он проявил во время прошедшего зимой 2021 г. суда о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Во время того процесса Навальный получил от судьи Веры Акимовой более десятка замечаний. Зачитывая обвинительное заключение, прокурор потратила около 15 минут на перечисление фраз, которые стали поводом для возбуждения уголовных дел.
Ни по одному из пунктов обвинений Навальный вины не признал. В совокупности по предъявленным обвинениям ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Следующее заседание по делу назначено на 21 февраля.