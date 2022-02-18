Связанный с пожаром в «Зимней вишне» экс-глава кемеровского МЧС не смог добиться выхода из СИЗО

Мамонтова обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). По версии следствия, с 2015 по 2018 г., Мамонтов присвоил 1,9 млн руб., фиктивно трудоустраивая людей в региональное управление МЧС. Кроме того, считают правоохранители, Мамонтов и Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня», но не организовали проверку – это стало одной из причин трагедии. Пожар произошел 25 марта 2018 г., в нем погибло 60 человек.