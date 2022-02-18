Связанный с пожаром в «Зимней вишне» экс-глава кемеровского МЧС не смог добиться выхода из СИЗО

Связанный с пожаром в «Зимней вишне» экс-глава кемеровского МЧС не смог добиться выхода из СИЗОСмена судей во время процесса признана соответствующей Конституции
Бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в преступной халатности, которая стала причиной пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», не смог доказать в Конституционном суде (КС), что его незаконно держат в СИЗО. Он пытался опротестовать нормы законодательства, которые позволяют избрать меру пресечения не тому судье, который рассматривает дело по существу. КС признал соответствующими Основному закону ст. 242 Уголовно-процессуального кодекса (неизменность состава суда) и ст. 255 (решение вопроса о мере пресечения).
Дело Мамонтова и его предполагаемого подельника – бывшего главного госинспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева – рассматривается Центральным райсудом Кемерова с декабря 2019 г. Экс-глава регионального МЧС содержится в СИЗО, и эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Мамонтов решил оспорить решение о продлении ареста, принятое в декабре 2020 г.: тогда судья по его делу Инна Михайленко заболела и оно было временно передано ее коллеге Александру Вялову.
Суды общей юрисдикции, куда изначально обратился Мамонтов, пришли к выводу, что продление меры пресечения другим судьей вызвано объективными, уважительными и исключительными причинами. Заложенный в ст. 242 УПК принцип неизменности состава суда, по их мнению, нарушен не был, поскольку это требование относится к судебному разбирательству и не распространяется на принятие промежуточных решений, в частности о продлении срока содержания под стражей.
Мамонтов с этим не согласился и обратился в КС. Он подчеркивал в жалобе, что судье, который с самого начала не принимает дело к рассмотрению, могут быть не известны все его обстоятельства. Из-за этого информации для принятия решения о продлении меры пресечения также может быть недостаточно.
В постановлении КС сказано, что «в исключительных случаях» вопрос о мере пресечения могут решать не те судьи, которые ведут дело. В обоснование этой позиции суд сослался на «процессуальную обособленность» вопроса о мере пресечения от рассмотрения дела по существу. Передача уголовного дела другому судье, исходя из ч. 2 ст. 242 УК, влекла бы неоправданное повторение судебного разбирательства с начала в ином составе суда, посчитал КС.
Рассмотрение вопроса о мере пресечения судьей, не ведущим дело, – обычная, хоть и не частая практика, говорит председатель коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. Жалобы на это некоторое время назад носили массовый характер, а обострилась проблема из-за болезней судей во время пандемии коронавируса, говорит он. КС принятием подобной жалобы и вынесением постановления смог установить однозначную трактовку этих норм УПК, чтобы избежать подобных обращений в будущем, отмечает Николаев.
Старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков соглашается, что прецедентов с заменой судей встречается не слишком много, и называет позицию КС логичной. Изменение правил не повлияло бы на судьбу дела Мамонтова, добавляет он.
Партнер Criminal Defense Firm Роман Павлов говорит, что постановление КС может говорить о «расширительном толковании норм УПК в пользу стороны обвинения». По Конституции, считает он, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела тем судьей, к подсудности которого оно отнесено законом, а в случае Мамонтова этим судьей был тот, что приступил к рассмотрению уголовного дела.
Мамонтова обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). По версии следствия, с 2015 по 2018 г., Мамонтов присвоил 1,9 млн руб., фиктивно трудоустраивая людей в региональное управление МЧС. Кроме того, считают правоохранители, Мамонтов и Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня», но не организовали проверку – это стало одной из причин трагедии. Пожар произошел 25 марта 2018 г., в нем погибло 60 человек.