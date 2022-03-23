ЕСПЧ присудил более 100 000 евро пожаловавшимся на пытки россиянам

Еще 25 700 евро ЕСПЧ присудил Алихану Ахмедову. В 2007 г., когда тот работал в угрозыске в Чечне, его задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили на базу ОМОНа, где, по данным материалов ЕСПЧ, подвергли истязаниям. В 2008 г. Ахмедов в итоге сам был осужден за превышение должностных полномочий, ему было назначено условное наказание в виде трех лет лишения свободы. В 2007 г. по жалобе Ахмедова было возбуждено уголовное дело по факту применения сотрудниками ОМОНа физического насилия, но предварительное расследование приостанавливалось из-за «невозможности установления подозреваемых».