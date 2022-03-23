ЕСПЧ присудил более 100 000 евро пожаловавшимся на пытки россиянам

ЕСПЧ присудил более 100 000 евро пожаловавшимся на пытки россиянамЕвропейский суд успеет рассмотреть еще минимум 18 000 дел из России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по группе дел «Даурбеков и другие против России»: три заявителя, один из Кабардино-Балкарии и двое из Чечни, жаловались на нарушение ст. 3 Конвенции о правах человека (запрет жестокого обращения и пыток) и ст. 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты). ЕСПЧ признал, что в их делах «имело место нарушение ст. 3 Конвенции» и нет необходимости исследовать конкретные случаи на нарушение ст. 13 Конвенции.
Наибольшая компенсация, 52 000 евро, присуждена Иналу Берову. В 2012 г. он, как следует из материалов ЕСПЧ, был доставлен в административное здание МВД в Кабардино-Балкарии по подозрению в разбойном нападении, и к нему применили пытки, чтобы добиться признания в совершении преступления. К утру его просто выпустили из здания МВД, «дав денег на такси домой», рассказал адвокат Рустам Мацев. Судебно-медицинская экспертиза установила перелом позвоночника, сотрясение мозга и другие травмы, а также что Беров мог быть подвергнут воздействию электрического тока.
Спустя месяц следственные органы возбудили уголовное дело по факту пыток, но причастные к совершению преступления так и не были установлены, следует из материалов ЕСПЧ. Итоговую сумму компенсации Мацев объяснил «тяжестью перенесенных страданий, а также последствиями [пыток] для здоровья».
26 000 евро ЕСПЧ присудил Асланбеку Даурбекову из Чечни. Согласно описанию дела, в 2010 г. Даурбеков был вызван в отделение милиции в Ачхой-Мартане. По словам заявителя, сначала от него требовали признаться в изнасиловании, затем – в грабеже и т. д. Чтобы получить признание, его избивали в течение нескольких дней, а также применяли другие виды пыток.
В результате Даурбеков сознался и в 2011 г. был осужден на 11 лет и 7 месяцев лишения свободы за незаконное хранение оружия, разбой, похищение человека и убийство. Следствие дважды отказывало Даурбекову в возбуждении уголовного дела.
Еще 25 700 евро ЕСПЧ присудил Алихану Ахмедову. В 2007 г., когда тот работал в угрозыске в Чечне, его задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили на базу ОМОНа, где, по данным материалов ЕСПЧ, подвергли истязаниям. В 2008 г. Ахмедов в итоге сам был осужден за превышение должностных полномочий, ему было назначено условное наказание в виде трех лет лишения свободы. В 2007 г. по жалобе Ахмедова было возбуждено уголовное дело по факту применения сотрудниками ОМОНа физического насилия, но предварительное расследование приостанавливалось из-за «невозможности установления подозреваемых».
Сейчас в ЕСПЧ находится 18 000 жалоб из России, сказал «Ведомостям» представитель аппарата Совета Европы. Работа по новым, пока не коммуницированным заявлениям приостановлена после выхода России из Совета Европы 16 марта. Выплачивать компенсации Россия все равно должна, сказала «Ведомостям» адвокат Марина Агальцова, поскольку ЕСПЧ рассматривал жалобы на нарушения Конвенции, которые произошли в то время, когда Россия все еще являлась членом Совета Европы.