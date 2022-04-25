Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

В России уменьшается количество осужденных за уклонение от налогов

По другим экономическим преступлениям число обвинительных приговоров вернулось на допандемийный уровень
Марина Царева
Увеличение числа преступлений, в том числе в сфере экономики, – закономерное явление после любого кризисного года / Максим Стулов / Ведомости

Число приговоров по экономическим статьям вернулось к показателям допандемийного 2019 года, следует из опубликованной статистики судебного департамента при Верховном суде (ВС) за 2021 г.

В частности, за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба (ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК) приговорили 143 человека, в то время как в 2020 г. – 111, в 2019 г. – 129. Появившиеся в 2016 г. нормы этой статьи УК предполагают применение дополнительных гарантий для обвиняемых в уголовном процессе. Это «важно для организации защиты прав предпринимателей в сфере уголовно-правовых рисков и ограничения на них силового давления», говорит руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

Рост числа приговоров по этой статье УК может быть связан с тем, что следственные органы стали применять специальные составы УК, «качественно их расследовать и направлять в суд», полагает она. Такая тенденция может быть связана с переводом гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую сферу, подчеркивает Авдеева: «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, тесно граничит с неисполнением обязательств в связи с воздействием факторов, являющихся предметом арбитражного спора».

Вы видите 27% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных