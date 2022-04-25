В России уменьшается количество осужденных за уклонение от налогов

В частности, за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба (ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК) приговорили 143 человека, в то время как в 2020 г. – 111, в 2019 г. – 129. Появившиеся в 2016 г. нормы этой статьи УК предполагают применение дополнительных гарантий для обвиняемых в уголовном процессе. Это «важно для организации защиты прав предпринимателей в сфере уголовно-правовых рисков и ограничения на них силового давления», говорит руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.