В России уменьшается количество осужденных за уклонение от налогов

В России уменьшается количество осужденных за уклонение от налоговПо другим экономическим преступлениям число обвинительных приговоров вернулось на допандемийный уровень
Число приговоров по экономическим статьям вернулось к показателям допандемийного 2019 года, следует из опубликованной статистики судебного департамента при Верховном суде (ВС) за 2021 г.
В частности, за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба (ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК) приговорили 143 человека, в то время как в 2020 г. – 111, в 2019 г. – 129. Появившиеся в 2016 г. нормы этой статьи УК предполагают применение дополнительных гарантий для обвиняемых в уголовном процессе. Это «важно для организации защиты прав предпринимателей в сфере уголовно-правовых рисков и ограничения на них силового давления», говорит руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.
Рост числа приговоров по этой статье УК может быть связан с тем, что следственные органы стали применять специальные составы УК, «качественно их расследовать и направлять в суд», полагает она. Такая тенденция может быть связана с переводом гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую сферу, подчеркивает Авдеева: «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, тесно граничит с неисполнением обязательств в связи с воздействием факторов, являющихся предметом арбитражного спора».