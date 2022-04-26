Президент встретил в Кремле участников зимней Олимпиады и членов паралимпийской сборной

И в 2014 г., после сочинской Олимпиады, и в 2018 г., после Игр в Пхёнчхане, президент принимал спортсменов практически сразу после их завершения. А в Сочи Путин прилетал лично для вручения наград. На этот раз мирную, в целом, встречу во внешнеполитический контекст первым поместил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вместе с помощником Путина Игорем Левитиным он встретился со спортсменами перед главой государства. По его словам, участники (и несостоявшиеся участники) Игр «оказались на передовой раньше всех», видимо, еще когда на них были наложены санкции МОК и МПК. Спортсмены выдержали удар, похвалил он их. 32 медали – это один из лучших результатов для России: «Лучше был только на Олимпиаде в Сочи».