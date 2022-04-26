Президент встретил в Кремле участников зимней Олимпиады и членов паралимпийской сборной

Президент встретил в Кремле участников зимней Олимпиады и членов паралимпийской сборнойОн пообещал, что Россия будет проводить соревнования для «друзей и настоящих партнеров»
Президент Владимир Путин после двухмесячной паузы принял в Кремле победителей и призеров зимней Олимпиады. Принял он и членов паралимпийской команды России. Первые, хоть и под нейтральным флагом, успели выступить в Пекине еще до начала военной спецоперации на Украине (у спортсменов 32 медали, в том числе 6 золотых). А паралимпийцы участниками Игр так и не стали. Их состязания были назначены на 4-13 марта, но Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от Игр в Пекине из-за угроз представителей других стран отказаться от участия в соревнованиях.
И в 2014 г., после сочинской Олимпиады, и в 2018 г., после Игр в Пхёнчхане, президент принимал спортсменов практически сразу после их завершения. А в Сочи Путин прилетал лично для вручения наград. На этот раз мирную, в целом, встречу во внешнеполитический контекст первым поместил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вместе с помощником Путина Игорем Левитиным он встретился со спортсменами перед главой государства. По его словам, участники (и несостоявшиеся участники) Игр «оказались на передовой раньше всех», видимо, еще когда на них были наложены санкции МОК и МПК. Спортсмены выдержали удар, похвалил он их. 32 медали – это один из лучших результатов для России: «Лучше был только на Олимпиаде в Сочи».
Чернышенко вручил серебряным и бронзовым призерам Олимпиады ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (и благодарности президента за вклад в развитие физкультуры членам паралимпийской команды). Он пообещал, что обеспечит возможность участия в международных соревнованиях, а также перенос заграничных баз в Россию.
Последнее, по всей видимости, необходимость, ведь сейчас российские спортсмены не выезжают за границу, поделилась с корреспондентом «Ведомостей» биатлонистка, серебряный и бронзовый призер Игр в Пекине Кристина Резцова. «Мы в любом случае будем тренироваться. Нужно все равно показывать, что ты сильнейший, хотя бы в своей стране, – сказала она. – И когда нас пустят на мировую арену, мы должны быть готовы».
А на новости о том, что российским спортсменам запрещают участвовать в международных соревнованиях, реагировать не стоит, продолжала Резцова. «Изначально было неприятно, мы были расстроены. Но тут мы ничего не можем изменить, – кажется, смирилась она. – Поэтому нет смысла портить самим себе настроение. Наоборот, нужно пытаться найти мотивацию и двигаться вперед». До следующей Олимпиады еще четыре года, все может измениться десять раз, подытожила она.
Плюсы в сложившейся ситуации явно искали и паралимпийцы. «Главное, все живы и здоровы, и слава богу», – сказала корреспонденту «Ведомостей» участница сборной по лыжным гонкам и биатлону Акжана Абдикаримова. Но когда спортсмены узнали об отстранении от Игр, их эмоции можно описать словами: «Сложно, тяжело, обидно, досадно, больно. Хотя мы достаточно закаленные, что касается потрясений судьбы».
Президент поздравил чемпионов, особенно подчеркнув победы фигуристов и лыжников, отметил серебро Александры Трусовой в женском одиночном фигурном катании, сказал о долгожданных медалях в прыжках на лыжах с трамплина (наград не было с 1968 г.) и в женских одиночных санках (Россия получила медаль впервые с 1980 г.).
По его мнению, решением МПК были попраны базовые права человека: «Дело не в статусе, не в политическом, правовом или международном статусе страны, которую представляет спортсмен, – дело в самом человеке, в спортсмене. Попраны именно эти права. Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности. Трудно себе представить – это вообще не совместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма».
По сути, говорил он, против российских паралимпийцев были введены санкции, а принцип коллективной ответственности – не то, с чем может согласиться президент. Но уже принимаются контрмеры: в Ханты-Мансийске были организованы зимние игры «Мы вместе. Спорт», участие в которых приняли спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. В дальнейшем, по словам Путина, Россия продолжит проводить соревнования, «открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров». «Для России в спорте нет недружественных стран», – сказал президент.
Путин лично вручил госнаграды золотым медалистам командных соревнований по фигурному катанию Камиле Валиевой, Александру Галлямову, Никите Кацалапову, Марку Кондратюку, Анастасии Машиной и Виктории Синицыной и золотым медалистам в лыжных гонках в эстафете Денису Спицову, Алексею Червоткину и Веронике Степановой.
«На моих глаза Россия стала сильной, гордой и успешной, – сказала при награждении Степанова. – Не всем это нравится, но мы победим, как победили на Олимпиаде». После нее никто уже не выступал.
Некоторые известные спортсмены на встрече отсутствовали, в том числе трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. «Александр не находился на карантине и [ПЦР-]тесты не сдавал. Просто не получилось подготовиться к встрече в сжатые сроки», – сказал порталу «Чемпионату.ру» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Не было в Кремле и олимпийской чемпионки в одиночном фигурном катании Александры Щербаковой: она находится в Нижнем Новгороде, где участвует в шоу своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом она писала у себя в соцсетях.