Регионы приступили к учениям на случай появления в России чумы

Регионы приступили к учениям на случай появления в России чумыЭксперты считают, что предпосылок для вспышки этого заболевания в России нет
Территориальные управления Роспотребнадзора приступили к профилактическим мероприятиям на случай выявления в России чумы. 15 июня соответствующее предписание дала главный санитарный врач Анна Попова. В документе говорилось, что есть угроза активизации природных очагов чумы и завоза болезни из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. Кроме того, спецобучение в этом году проводится не только для медработников, но и для беженцев.
Большая часть медицинских организаций в России проводят профилактические мероприятия против распространения чумы – так ответило 86% опрошенных сервисом «Актион медицина» (входит в группу «Актион») медиков. Итоги опроса есть в распоряжении «Ведомостей», в нем приняло участие 200 профильных специалистов.
83% респондентов рассказали, что в их организациях проходит обучение сотрудников по вопросам профилактики чумы и проведения первичных противоэпидемических мероприятий, 54% сообщили о проведении тренировочных учений. 47% рассказали, что были актуализированы комплексные планы по санитарной обработке территории, у 46% они сами или их коллеги оценивали готовность госпитальной базы на случай завоза чумы. Проверка Роспотребнадзора на предмет готовности к чуме уже была проведена в 29% медорганизаций.
Впрочем, россиян эта тема не сильно волнует: обращается за прививкой от чумы лишь 3% граждан, которые не входят в категорию подлежащих обязательной вакцинации. В нее входят лица, временно или постоянно находящиеся на территории природного очага, при осложнении эпизоотической и эпидемиологической обстановки, лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы. Чуму в России в 2022 г. официально не регистрировали.
В медорганизациях ежегодно проводятся учения на случай чумы, рассказал «Ведомостям» завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров. Медикам читают лекции, разыгрываются ситуации с поступлением больного с подозрением на чуму, прописывается маршрутизация таких больных и т. д. Никифоров напомнил, что последний случай чумы в России был в 2015 г., тогда человек выжил, потому что чума лечится антибиотиками. Природные очаги чумы, где ею болеют животные, есть на Северном Кавказе, Алтае, на границе с Монголией и Китаем, говорит эксперт.
«На этих территориях местное население охотится на сурков, но у нас действует запрет на охоту, население привито», – говорит Никифоров. Единичные случаи чумы бывают в Монголии, в 2017 г. была вспышка на Мадагаскаре. По данным ВОЗ, в 2010–2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. «Никакой реальной угрозы сейчас у нас нет, чума была, есть и будет в природе, это болезнь животных», – поясняет эксперт.
Именно профилактика исключает вспышки чумы, говорит инфекционист Николай Малышев: «Единичные случаи сейчас возможны, но в России это бывает крайне редко». Врач-эксперт Тимур Пестерев исключает вспышки заболевания в Центральной России: «Последний случай бубонной чумы был, когда супружеская пара в Монголии съела сурка. Эта болезнь была опасна, потому что не было антибиотиков, она и сейчас может быть смертельна без лечения, но прекрасно лечится».