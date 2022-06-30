Регионы приступили к учениям на случай появления в России чумы

«На этих территориях местное население охотится на сурков, но у нас действует запрет на охоту, население привито», – говорит Никифоров. Единичные случаи чумы бывают в Монголии, в 2017 г. была вспышка на Мадагаскаре. По данным ВОЗ, в 2010–2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. «Никакой реальной угрозы сейчас у нас нет, чума была, есть и будет в природе, это болезнь животных», – поясняет эксперт.