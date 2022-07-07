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Общество / Экономика

Для получения пенсий по потере кормильца не потребуются заявления

Правительство упростило с 2023 года получение социальных выплат
Валерия Мишина
Максим Стулов / Ведомости

Пенсия по потере кормильца, а также социальная пенсия детям, родители которых неизвестны, с 1 сентября 2023 г. будут начисляться автоматически – в беззаявительном порядке. Проект поправок в законы «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях» правительство РФ 7 июля внесло в Госдуму. Разработчиком документа является Минтруд.

Перед внесением законопроекта на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что поправки вносятся согласно принципу социального казначейства, «который правительство внедряет по поручению президента, чтобы люди могли получать помощь государства, различные пособия максимально удобно, без беготни по инстанциям». «Личное присутствие и сбор документов станут необязательными, – сказал глава правительства. – Все необходимые сведения будут передаваться в специальную информационную систему из других ведомств».

Также автоматически с января 2024 г. будет производиться перерасчет доплаты к пенсии по старости за «северный» стаж – такую доплату получают люди, проработавшие 15 лет на территориях, которые считаются Крайним Севером. Изменения коснутся и надбавок к пенсии, которые положены за 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве. «Новый порядок гораздо удобнее для граждан, [он] поможет избежать бумажной волокиты и сэкономить время», – заверил Мишустин.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект – это очередной пункт реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы до 2025 г., принятой в 2021 г. Она должна оптимизировать взаимодействие госорганов и граждан при получении ими мер социальной поддержки, переводя этот процесс в беззаявительный порядок «с учетом развития современных информационных технологий». Как отмечалось в концепции, к ускорению перехода на цифровые технологии привела ситуация с пандемией коронавируса.

Беззаявительный порядок получения социальных и страховых выплат будет развиваться благодаря принятию в июне 2020 г. закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Предоставление сведений из регистра будет осуществляться с 1 января 2023 г., и тогда же планируется начать внедрение Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере – ее создание предусмотрено в концепции. Начало эксплуатации платформы во всех российских регионах запланировано на 20 июня 2023 г. С начала 2023 г. предполагается начать доработку программного обеспечения ПФР для работы с платформой. К 1 сентября следующего года эти процессы должны быть завершены, тогда и станет возможна беззаявительная процедура начисления ряда социальных выплат.

Например, пенсию по потере кормильца предусматривается назначать в течение пяти дней со дня смерти человека на основании сведений о нем и его детях, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении. Эти сведения автоматически поступят в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Далее этот орган в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения о назначении пенсии должен известить детей умершего о назначении им пенсии.

Для перерасчета «северных» и «сельских» надбавок к пенсии законопроект вводит отдельную статью: согласно ей с 1 января 2024 г. в территориальные органы ПФР будут поступать данные о периодах работы граждан, которая дает право на надбавки. Поэтому беззаявительный порядок также будет возможен с этого срока.

Представитель Минтруда напомнил, что сейчас для назначения пенсии по потере кормильца необходимо обращаться с заявлением в территориальный орган ПФР. С 1 января 2022 г. беззаявительно уже назначаются пенсии по инвалидности, говорит он: «Решение о назначении пенсии по инвалидности в настоящее время автоматически выносится ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов».

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова отметила, что «все услуги для людей должны быть проактивными»: «Мы давно говорим, что должен быть и единый семейный кабинет на портале «Госуслуг», где бы семья видела все свои льготы и возможности». Она напомнила, что принцип социального казначейства начал реализовываться с выплат в пандемию для семей с детьми.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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