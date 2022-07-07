Для получения пенсий по потере кормильца не потребуются заявления

Беззаявительный порядок получения социальных и страховых выплат будет развиваться благодаря принятию в июне 2020 г. закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Предоставление сведений из регистра будет осуществляться с 1 января 2023 г., и тогда же планируется начать внедрение Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере – ее создание предусмотрено в концепции. Начало эксплуатации платформы во всех российских регионах запланировано на 20 июня 2023 г. С начала 2023 г. предполагается начать доработку программного обеспечения ПФР для работы с платформой. К 1 сентября следующего года эти процессы должны быть завершены, тогда и станет возможна беззаявительная процедура начисления ряда социальных выплат.