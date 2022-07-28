Организациям-грантополучателям могут разрешить не платить страховые взносы

Организациям-грантополучателям могут разрешить не платить страховые взносыПоручение проработать этот вопрос дала министерствам Татьяна Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать вопросы об отмене уплаты страховых взносов работающим с инвалидами НКО и о возможности предоставить родителям детей с инвалидностью право трудоустраиваться в центры реабилитации, не теряя при этом компенсаций. Целесообразность этих мер оценят Минтруд, Минфин, Минэкономразвития и Минздрав
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и Минздраву к 10 августа проработать вопрос об отмене уплаты страховых взносов работающим с инвалидами организациям. Ведомства должны оценить также возможность предоставления родителям детей-инвалидов права на работу в реабилитационных центрах без потери положенной компенсации в 10 000 руб.
Запрос с соответствующими предложениями в правительство направили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов («Ведомости» ознакомились с документом). Представитель вице-премьера подтвердил получение запроса.
Центры по реабилитации детей с инвалидностью, даже при получении грантов, сейчас испытывают нехватку кадров, указывают депутаты в запросе. «В таких центрах могут работать мамы детей с инвалидностью, которые уже знают, как нужно ухаживать за особыми детьми», – пояснила Лантратова.
С этим связана проблема, которую и предложено решить: в случае трудоустройства организации начинают выплачивать страховые отчисления из собственных средств, а родители теряют положенную им компенсацию по уходу за собственными детьми-инвалидами. В качестве альтернативы предложено предоставить родителям детей с инвалидностью право трудоустраиваться в центры реабилитации, не теряя при этом компенсаций. Выбор между 10 000 руб. и любым трудоустройством очень острый, заявила «Ведомостям» председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко. По ее словам, ухаживающие за детьми-инвалидами родители могут работать только как самозанятые, если не хотят потерять доплату.
«Таким режимом обычно пользуются граждане, получающие пассивный доход от сдачи имущества, реализующие продукцию личного подсобного хозяйства, оказывающие разовые услуги», – сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда. Также они могут выигрывать гранты на общественно полезные проекты – тогда не нужно платить страховые взносы, и компенсация не снимается.
Закон уже содержит ряд мер поддержки семей с детьми с инвалидностью. В 2021 г., как сказал представитель Минтруда, из комплексной оценки нуждаемости для назначения детских пособий была исключена компенсационная выплата. Если родитель ухаживает за ребенком с инвалидностью, то при процедуре признания семьи малоимущей его доход считается нулевым.
Исходя из нормы закона нельзя сказать, что компенсационная выплата однозначно заменяет доход от трудовой деятельности, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. По ее словам, на это указывает, в частности, то, что при расчете дохода семьи компенсация по уходу за ребенком с инвалидностью не считается доходом.