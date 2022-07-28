Организациям-грантополучателям могут разрешить не платить страховые взносы

С этим связана проблема, которую и предложено решить: в случае трудоустройства организации начинают выплачивать страховые отчисления из собственных средств, а родители теряют положенную им компенсацию по уходу за собственными детьми-инвалидами. В качестве альтернативы предложено предоставить родителям детей с инвалидностью право трудоустраиваться в центры реабилитации, не теряя при этом компенсаций. Выбор между 10 000 руб. и любым трудоустройством очень острый, заявила «Ведомостям» председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко. По ее словам, ухаживающие за детьми-инвалидами родители могут работать только как самозанятые, если не хотят потерять доплату.