Министры здравоохранения ДНР и ЛНР просят централизовать поставки лекарств и медоборудования

«Мы всегда согласовываем заявки – берем их от врачей, сверяем их с главврачами, отдаем на сверку министрам [ДНР или ЛНР]», – рассказала «Ведомостям» директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова. По ее словам, сложности с доставкой до конкретного места, где заказывали лекарства или оборудование, могут возникнуть уже после поступления в республику: «Если передать доставку на общий склад, то помощь может быть передана не в конкретную больницу, а как упадет жребий».