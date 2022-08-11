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Министры здравоохранения ДНР и ЛНР просят централизовать поставки лекарств и медоборудования

Минздрав России выделяет на эти цели 4,4 млрд руб.
Анна Нараева
Министры здравоохранения ДНР и ЛНР просят централизовать поставки лекарств и медоборудования / РИА Новости

Министры здравоохранения ДНР и ЛНР попросили «Единую Россию», российские ведомства, благотворительные фонды и волонтерские организации согласовывать с ними состав поставок гуманитарной медпомощи, чтобы избежать «дублирования» лекарств и медоборудования, которые везут в Донбасс.

«Есть плохая практика, что глава [муниципалитета и района Донбасса] подает заявки, обходя министерство [в Донбассе], и мы их не видим, – рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев во время совещания с партией, которое проходило по видеоконференцсвязи. – Они [заявки] могут дублировать инвестиционную программу, которая у нас заложена на приобретение медизделий». Та же ситуация, по его словам, возникает и с заявками на лекарства.

Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко подтвердила существование проблемы из-за децентрализации механизма заявок на поставку лекарств и медизделий, ответив, что доставка оборудования по территориям Донбасса происходит «несимметрично».

Гарцев пояснил, что прежде медучреждения республики находились в ведении муниципалитетов: «Сейчас центр [контроля, заказа препаратов и медоборудования] перенесен в министерство, но главы районов продолжают передавать заявки на гуманитарную помощь напрямую тем, кто ее собирает».

Заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава России Наталья Маркарян рассказала, что на закупку лекарств и медизделий для Донбасса в бюджете министерства предусмотрено 7,5 млрд руб. Из этих средств 4,4 млрд руб. – это запланированные средства для нужд ДНР и ЛНР, 3,1 млрд руб. – для других территорий.

Как пояснил «Ведомостям» один из участников конференции, гуманитарные грузы в Донбасс «возят Минздрав, МЧС, фонды и партии». Представитель пресс-службы «Единой России» сообщил «Ведомостям», что региональные отделения партии с начала спецоперации на Украине, к примеру, доставили в Донбасс более 12 000 т гуманитарных грузов, в том числе более 500 т медикаментов.

Директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк заявил «Ведомостям», что Донбассу сейчас необходимы «все лекарственные препараты» – как для обычного потребления населением, так и с упором в «военную хирургию». По его словам, общей статистики о том, что туда поставлено, не существует.

Гарцев также сообщил, что в республиках остро не хватает медицинского автотранспорта, а также хозяйственного. Ситуацию с необходимым транспортом на других территориях, которые перешли под контроль российских Вооруженных сил, Гарцев назвал критической. «Зачастую в медучреждениях осталась одна «Нива», – рассказал министр. По словам Маркарян, в ближайшее время Донбассу планируется передать 386 автомобилей скорой медицинской помощи.

«Мы всегда согласовываем заявки – берем их от врачей, сверяем их с главврачами, отдаем на сверку министрам [ДНР или ЛНР]», – рассказала «Ведомостям» директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова. По ее словам, сложности с доставкой до конкретного места, где заказывали лекарства или оборудование, могут возникнуть уже после поступления в республику: «Если передать доставку на общий склад, то помощь может быть передана не в конкретную больницу, а как упадет жребий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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