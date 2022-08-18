Оценка развития вузов будет пересмотрена с учетом «новых реалий»

Этим документом, как пояснил «Ведомостям» представитель Минобрнауки, предусмотрен поэтапный переход «от [учета] количества публикаций в журналах, индексируемых в WoS и Scopus, к количеству статей, опубликованных в российских научных журналах <...> в расчете на 100 научно-педагогических работников». Ведомство предлагает установить переходный период до 2024 г. включительно. К примеру, в 2023 г. будут учитываться научные публикации за 2019 и 2020 гг. в источниках, которые проиндексированы в WoS и Scopus, и статьи в российских научных журналах из перечня ВАК, опубликованные в 2021 г. В 2024 г. будут учитываться публикации за 2020 г. в WoS и Scopus. Публикации в российских журналах будут учитываться, если опубликованы в 2021 и 2022 гг.