Оценка развития вузов будет пересмотрена с учетом «новых реалий»Вузы перестанут получать баллы за публикации педагогов в иностранных журналах
Минобрнауки планирует изменить порядок расчета показателей, «характеризующий развитие образовательных организаций». С 2025 г. баллы, начисляемые за статьи научно-педагогических работников вузов в зарубежных журналах, которые индексируются в международных базах данных Web of Science (WoS) и Scopus, в расчетах учитываться не будут. Баллы с 2025 г. будут начисляться только за статьи в научных журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК), говорится в проекте приказа Минобрнауки.
Этим документом, как пояснил «Ведомостям» представитель Минобрнауки, предусмотрен поэтапный переход «от [учета] количества публикаций в журналах, индексируемых в WoS и Scopus, к количеству статей, опубликованных в российских научных журналах <...> в расчете на 100 научно-педагогических работников». Ведомство предлагает установить переходный период до 2024 г. включительно. К примеру, в 2023 г. будут учитываться научные публикации за 2019 и 2020 гг. в источниках, которые проиндексированы в WoS и Scopus, и статьи в российских научных журналах из перечня ВАК, опубликованные в 2021 г. В 2024 г. будут учитываться публикации за 2020 г. в WoS и Scopus. Публикации в российских журналах будут учитываться, если опубликованы в 2021 и 2022 гг.
Проректор РАНХиГС Андрей Марголин полагает, что «в современных условиях довольно странно требовать публикаций в WoS и Scopus»: «Эти базы политизированные, нам это ни к чему». Он предложил начислять баллы за публикации в журналах перечня ВАК и в ядре базы «Российский индекс научного цитирования» (RSCI – это проект на базе РИНЦ, интегрированный в WoS): «Такой подход в учете достижений был бы вполне работоспособен и разумен». Впрочем, база RSCI, которую составляет РАН (сейчас содержит около 900 наименований), в проекте приказа не упоминается.
Председатель ВАК Владимир Филиппов заявил «Ведомостям», что требования ВАК будут установлены не только к российским журналам, «но и к изданиям, которые входят в различные мировые базы данных»: «Есть базы данных математических журналов MathSciNet, есть база данных Pubmed для публикации журналов в области медицины и т. д.». «[Нами] будут приняты решения, разрешающие учитывать публикации ученых в лучших мировых журналах, не важно, в какие базы данных они включены», – сказал он.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов поддерживает новую методику оценки развития вузов: «Для многих российских кандидатов в ученые сейчас существуют реальные проблемы при публикации в иностранных журналах, а это основной массив в базах WoS и Scopus, тогда как российских журналов в них только несколько десятков».
В Минобрнауки напомнили, что разрабатывают совместно с РАН, фондами поддержки науки, научными и образовательными организациями дорожную карту «Разработка и внедрение системы оценки результативности научных исследований». В ее рамках запланировано формирование национального списка научных журналов («Белого списка»), создание и запуск Российской платформы периодических научных изданий, формирование программы развития и международного продвижения ведущих российских научных журналов и разработка предложений по созданию национальной базы научного цитирования.
Вице-президент РАН Алексей Хохлов сообщил «Ведомостям», что «сейчас продолжается рост числа публикаций российских ученых в международных журналах»: «Более того, за первое полугодие 2022 г. число публикации российских ученых в зарубежных журналах больше, чем за первое полугодие 2021 г. А это престижные журналы». Не учитывать публикации, индексируемые в международных базах данных, по его словам, «совершенно неправильно».