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«Аминь, товарищи»: как депутаты выслушали министра культуры Ольгу Любимову

Полемика развернулась по поводу уехавших артистов, введения идеологии и западного кино
Елена Мухаметшина
Министр культуры Ольга Любимова на пленарном заседании Госдумы / Пресс-служба Госдумы

Министр культуры Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме отчиталась о том, что нацпроект «Культура» стал лидером по уровню достижения результатов: 99%. В 2022 г. нацпроект перестраивается под новые реалии.

Основной темой обсуждения с депутатами стала патриотическая повестка: артисты, которые после начала спецоперации уехали за границу, а также поддержка тех деятелей культуры, которые остались в стране. Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») заявила, что «национальный суверенитет – это не только про науку, оборону и экономику, а это в том числе и свое кино, и спектакли, и родные песни, и свои отечественные праздники, и герои, укорененные в нашей земле». Поэтому надо поддерживать «таланты, которые могут важные для нас смыслы и ценности транслировать на высоком художественном уровне», заявила Ямпольская.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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