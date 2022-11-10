«Аминь, товарищи»: как депутаты выслушали министра культуры Ольгу Любимову

Основной темой обсуждения с депутатами стала патриотическая повестка: артисты, которые после начала спецоперации уехали за границу, а также поддержка тех деятелей культуры, которые остались в стране. Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») заявила, что «национальный суверенитет – это не только про науку, оборону и экономику, а это в том числе и свое кино, и спектакли, и родные песни, и свои отечественные праздники, и герои, укорененные в нашей земле». Поэтому надо поддерживать «таланты, которые могут важные для нас смыслы и ценности транслировать на высоком художественном уровне», заявила Ямпольская.