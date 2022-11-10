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За уничтожение редких растений может наступить уголовная ответственность

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий до девяти лет лишения свободы за совершение таких преступлений
Анна Нараева Евгения Кузнецова
Поправки закрепляют полномочия правительства России по утверждению перечня особо ценных объектов растительного мира / Илья Наймушин / РИА Новости

Сенаторы и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий уголовное наказание за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами. Согласно поправкам, в Уголовном кодексе (УК) появится статья 260.1, состоящая из шести частей. По части первой за совершение этого преступления можно будет наказать лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом до 1 млн руб. Другие составы предполагают более суровые санкции.

Те же действия, совершенные с использованием служебного положения или публичной демонстрацией, по части третьей этой статьи УК будут наказываться на срок до шести лет с возможным штрафом до 2 млн руб. А дистанционная продажа или покупка ценных растений по второй части этой же статьи УК будет грозить пятилетним сроком и штрафом от 500 000 до 1,5 млн руб. В случае совершения этих деяний организованной группой или по предварительному сговору максимальное наказание может составить от шести до девяти лет лишения свободы и с возможным штрафом от 1,5 млн до 3 млн руб. по части шестой новой статьи.

Поправки закрепляют полномочия правительства РФ по утверждению перечня особо ценных объектов растительного мира. Это нужно для реализации статей о контрабанде особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, их незаконной добыче и обороте, а также их уничтожении (ст. 226.1, 258.1 и 260.1 УК).

Сейчас за такие действия предусмотрена лишь административная ответственность. В УК есть ст. 259 «Уничтожение критических местообитаний организмов, занесенных в Красную книгу РФ» и ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». По данным судебной статистики Судебного департамента при ВС, на практике применяется фактически только ст. 260.

Сенатор Андрей Клишас сказал «Ведомостям», что законодатель в первую очередь рассчитывает на действие уголовной превенции – на то, что страх привлечения к ответственности, особенно с реальным сроком лишения свободы, существенно сократит количество противоправных деяний. «Уголовная ответственность по новой статье наступает только за умышленные уничтожение или оборот особо ценных растений, при этом размер ущерба не важен – умышленно спилил одно особо ценное дерево – и сразу должна наступить уголовная ответственность», – пояснил он. Неосторожное повреждение растений будет влечь административную ответственность, утверждает Клишас.

Потребность закона продиктована вопросом сохранения редких видов, говорит депутат Владимир Бурматов. По его словам, ранее аналогичный закон принимался в части уничтожения и торговли редкими животными и их частями, в том числе и через интернет.

Закон касается не всех краснокнижных растений, а лишь включенных в специальный перечень, отмечает руководитель программы по ООПТ российского «Гринписа» Михаил Крейндлин. Защита редких растений должна подкрепляться и другими актами, «которых пока нет», как нет и единого закона о растительном мире, говорит он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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