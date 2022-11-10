За уничтожение редких растений может наступить уголовная ответственность

За уничтожение редких растений может наступить уголовная ответственностьВ Госдуму внесли законопроект, предусматривающий до девяти лет лишения свободы за совершение таких преступлений
Сенаторы и депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий уголовное наказание за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами. Согласно поправкам, в Уголовном кодексе (УК) появится статья 260.1, состоящая из шести частей. По части первой за совершение этого преступления можно будет наказать лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом до 1 млн руб. Другие составы предполагают более суровые санкции.
Те же действия, совершенные с использованием служебного положения или публичной демонстрацией, по части третьей этой статьи УК будут наказываться на срок до шести лет с возможным штрафом до 2 млн руб. А дистанционная продажа или покупка ценных растений по второй части этой же статьи УК будет грозить пятилетним сроком и штрафом от 500 000 до 1,5 млн руб. В случае совершения этих деяний организованной группой или по предварительному сговору максимальное наказание может составить от шести до девяти лет лишения свободы и с возможным штрафом от 1,5 млн до 3 млн руб. по части шестой новой статьи.
Поправки закрепляют полномочия правительства РФ по утверждению перечня особо ценных объектов растительного мира. Это нужно для реализации статей о контрабанде особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, их незаконной добыче и обороте, а также их уничтожении (ст. 226.1, 258.1 и 260.1 УК).
Сейчас за такие действия предусмотрена лишь административная ответственность. В УК есть ст. 259 «Уничтожение критических местообитаний организмов, занесенных в Красную книгу РФ» и ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». По данным судебной статистики Судебного департамента при ВС, на практике применяется фактически только ст. 260.
Сенатор Андрей Клишас сказал «Ведомостям», что законодатель в первую очередь рассчитывает на действие уголовной превенции – на то, что страх привлечения к ответственности, особенно с реальным сроком лишения свободы, существенно сократит количество противоправных деяний. «Уголовная ответственность по новой статье наступает только за умышленные уничтожение или оборот особо ценных растений, при этом размер ущерба не важен – умышленно спилил одно особо ценное дерево – и сразу должна наступить уголовная ответственность», – пояснил он. Неосторожное повреждение растений будет влечь административную ответственность, утверждает Клишас.
Потребность закона продиктована вопросом сохранения редких видов, говорит депутат Владимир Бурматов. По его словам, ранее аналогичный закон принимался в части уничтожения и торговли редкими животными и их частями, в том числе и через интернет.
Закон касается не всех краснокнижных растений, а лишь включенных в специальный перечень, отмечает руководитель программы по ООПТ российского «Гринписа» Михаил Крейндлин. Защита редких растений должна подкрепляться и другими актами, «которых пока нет», как нет и единого закона о растительном мире, говорит он.