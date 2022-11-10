За уничтожение редких растений может наступить уголовная ответственность

Те же действия, совершенные с использованием служебного положения или публичной демонстрацией, по части третьей этой статьи УК будут наказываться на срок до шести лет с возможным штрафом до 2 млн руб. А дистанционная продажа или покупка ценных растений по второй части этой же статьи УК будет грозить пятилетним сроком и штрафом от 500 000 до 1,5 млн руб. В случае совершения этих деяний организованной группой или по предварительному сговору максимальное наказание может составить от шести до девяти лет лишения свободы и с возможным штрафом от 1,5 млн до 3 млн руб. по части шестой новой статьи.