Минздрав прорабатывает запрет на аборт для девушек до 18 лет без согласия родителей

Минздрав прорабатывает запрет на аборт для девушек до 18 лет без согласия родителейПоручение на этот счет дала вице-премьер Татьяна Голикова
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение прерывание беременности несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей или законных представителей. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. В нем говорится, что Минздрав до 1 февраля 2023 г. должен проработать эти вопросы, представить предложения об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования, а также предложения об изменении наименования листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности». Министерству поручено обновить клинические рекомендации по абортам, в том числе дополнить их информационным блоком о негативных последствиях процедуры, совместно с Минтрудом разработать и утвердить порядок консультирования и анкетирования женщин, «находящихся в состоянии репродуктивного выбора» и принятия мер реагирования в зависимости от их жизненной ситуации.
До 20 января 2023 г. Минздраву с Росздравнадзором поручено также проработать усиление ответственности для клиник за нарушения законодательства при абортах, в том числе за несоблюдение «дней тишины», отсутствие психологического доабортного консультирования, несоблюдение сроков прерывания беременности и др., а также установить для всех организаций, делающих аборты, требования по размещению информации о побочных эффектах и негативных последствиях процедуры. До 20 декабря текущего года Минздрав должен разработать методические рекомендации по оформлению сайтов медорганизаций, делающих аборты. Сделать это нужно, «отметив в них необходимость отражения объективной информации об аборте и его последствиях, а также необходимость публикации информации о радостях материнства, социальных гарантиях и пособиях федерального и регионального уровня», говорится в документе.
Согласно законодательным корректировкам, принятым в 2011 г., девушка имеет право сделать аборт с 15 лет и более без представления согласия родителей, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, ст. 54 закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» гарантирует эти права несовершеннолетним пациентам. «Если беременной еще не исполнилось 15 лет, то необходимо брать разрешение родителей на аборт в клинике в письменном виде», – отмечает Горбунов.
Сейчас идет процесс акселерации, и в 16 лет люди уже вполне самостоятельны, считает председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. «Для девушек в таком возрасте это самая болезненная ситуация, потому что они, как правило, не понимают, как себя вести, и вынуждены обращаться за криминальным вмешательством. Такое решение приведет к повышению материнской смертности [из-за нелегальных абортов]», – сказал «Ведомостям» акушер-гинеколог.
Запрет абортов приводит не с крепким семьям и росту демографических показателей, а к коррупции, подпольным абортам и брошенным в больницах младенцам, сказала юрист Алена Попова (признана иностранным агентом) «Ведомостям». «Для решения проблемы необходимо проработать другое: профилактику ранних беременностей. Секусальное просвещение, знания о контрацепции среди подростков, а также профилактику насилия», – говорит она. Попова сослалась на исследование Академии безопасности Ольги Бочковой и Консорциума женских НПО, согласно которому до 90% пострадавших от насилия – несовершеннолетние девочки.
Аборты – это право на личную неприкосновенность и медицинскую помощь, которое сейчас возникает с 15 лет, сказала представитель Консорциума женских НПО Софья Русова. По ее словам, в некоторых субъектах Федерации врачи уже сейчас де-факто нарушают врачебную этику и обращаются к родственникам.
Непоправимый риск здоровью девушки может быть нанесен, если она из страха осуждения со стороны подруг, сообщества сделает аборт, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). «Если мы говорим об изменении демографической политики в сторону сбережения нашего народа, то это важно», – отметила депутат. При этом она подчеркнула, что необходимо продумать и меры поддержки для девушки, которая приняла решение сохранить беременность в раннем возрасте, а также ее семьи.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман