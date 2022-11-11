Минздрав прорабатывает запрет на аборт для девушек до 18 лет без согласия родителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение прерывание беременности несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей или законных представителей. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. В нем говорится, что Минздрав до 1 февраля 2023 г. должен проработать эти вопросы, представить предложения об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования, а также предложения об изменении наименования листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности». Министерству поручено обновить клинические рекомендации по абортам, в том числе дополнить их информационным блоком о негативных последствиях процедуры, совместно с Минтрудом разработать и утвердить порядок консультирования и анкетирования женщин, «находящихся в состоянии репродуктивного выбора» и принятия мер реагирования в зависимости от их жизненной ситуации.