Созданный накануне встречи матерей военных с президентом «Комитет семей воинов Отечества» развивает работу в регионах

Созданный накануне встречи матерей военных с президентом «Комитет семей воинов Отечества» развивает работу в регионахШтабы открываются на базе других женских организаций, а его работу курирует администрация президента
10 января с представителями штаба «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) в Костромской области встретился губернатор Сергей Ситников. Но активно работать в регионах КСВО начал в конце 2022 г.: 27 декабря в Подмосковье прошел первый проектный семинар КСВО, куда приехали представители 80 субъектов Федерации, которые составили костяк новообразованной структуры. «Была утверждена структура комитета, сформирован состав региональных представительств и штабов. Подведены итоги первых встреч с министерствами и ведомствами, которые активно поддерживают наш комитет», – сказала «Ведомостям» глава комитета, по совместительству председатель подмосковного отделения ОНФ и член президентского совета по правам человека Юлия Белехова.
О создании КСВО стало известно на встрече Владимира Путина с матерями военнослужащих, которая прошла в резиденции главы государства в Ново-Огареве 26 ноября. Тогда Белехова рассказала главе государства, что решение «о поддержке семей наших воинов» было принято 2 ноября 2022 г. на площадке форума «Сообщество», который проводит ОНФ: «Решили создать «Комитет семей воинов Отечества», и организаторами выступили как раз ведущие наши российские организации – это «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России».
Как следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс», автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества» была зарегистрирована как юрлицо 23 ноября 2022 г., т. е. за два дня до встречи Белеховой и еще 16 женщин с Путиным в Ново-Огареве. Адресом организации указано помещение в Глинищевском переулке, д. 6, в Москве, по этому же адресу находится офис «Союза женщин России».
«Да, мы выделили свое помещение, в регионах дали также помещения, юридический адрес дали, приняли участие в руководстве «Комитета [семей воинов Отечества]», – сказала «Ведомостям» глава «Союза женщин России», бывший сенатор Екатерина Лахова – один из основных публичных инициаторов так называемого закона Димы Яковлева. По ее словам, в некоторых регионах женщины – активистки союза принимают участие в работе комитета, совмещая это с основной деятельностью. «Мы и так этим [поддержкой семей военнослужащих] занимались фактически. Но вот появилось желание целенаправленно заниматься данной проблематикой», – сказала Лахова. С вопросом о финансировании организации она предложила обратиться к Белеховой, та к моменту публикации материала на соответствующий запрос «Ведомостей» не ответила.
Какие права отстаивает новая организация
Мобилизованным положены те же выплаты, что и всем контрактникам. Также предусмотрена единовременная выплата в размере 195 000 руб., освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приостановка судопроизводства, кредитные каникулы и др.
Близкий к Старой площади собеседник подтверждает, что организация фактически аккумулирует уже созданные женские организации, чтобы держать связь с матерями и женами военнослужащих, которые и так активно выстраивают общение между собой. Например, руководитель комитета в Ленобласти Алла Левина рассказала, что организация работает совместно с региональным штабом «Мы вместе» (созданная администрацией президента волонтерская организация), Всеволожским женсоветом, командой «#ПоможемVместе» и др. Работе комитета помогают в администрации президента, говорит и источник, близкий к КСВО.
Согласно описанию задач комитета в группах VK, он дает советы по вопросам специальной военной операции, по вопросам компенсаций, а также оказывает психологическую помощь. По словам Белеховой, в работе комитета сейчас более 2000 обращений. Последнее мероприятие, о котором говорится в группе, прошло 6 января, это была беседа со священником, на которой, в частности, обсуждались вопросы «Как найти душевные и духовные силы для преодоления потерь?» и «Почему особенно важна молитва воинов и молитва за воинов?».
У организации федеральные задачи. 3 января президент подписал ряд поручений, среди прочего нескольким министерствам поручено обеспечить взаимодействие с КСВО по различным направлениям. В частности, Минкультуры, Минпросвещения и руководители регионов совместно с КСВО должны будут «обеспечить создание общественных пространств, арт-объектов, школьных музеев в честь участников и героев спецоперации».
Кроме того, КСВО будет помогать правительству разрабатывать комплексную программу сопровождения участников спецоперации, а также членов их семей. Речь идет о психологическом сопровождении, социальной реабилитации, профессиональной переподготовке, трудоустройстве. Минобороны и Минкультуры должны будут поддержать проекты актива КСВО по созданию документального патриотического кино и его прокату, а также по организации фестиваля патриотического документального кино.
Организация не случайно получила название, начинающееся со слова «комитет». «Это поле было занято комитетами солдатских матерей, – говорит доцент Финансового университета Александр Немцев. – Известно, что он выступал с критических позиций. Теперь создана альтернатива». По словам эксперта, власти важно работать с матерями и женами военнослужащих, чтобы «критика была конструктивной и решать вопросы в рабочем режиме».
В подготовке статьи участвовала Анна Нараева