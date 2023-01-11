Созданный накануне встречи матерей военных с президентом «Комитет семей воинов Отечества» развивает работу в регионах

«Да, мы выделили свое помещение, в регионах дали также помещения, юридический адрес дали, приняли участие в руководстве «Комитета [семей воинов Отечества]», – сказала «Ведомостям» глава «Союза женщин России», бывший сенатор Екатерина Лахова – один из основных публичных инициаторов так называемого закона Димы Яковлева. По ее словам, в некоторых регионах женщины – активистки союза принимают участие в работе комитета, совмещая это с основной деятельностью. «Мы и так этим [поддержкой семей военнослужащих] занимались фактически. Но вот появилось желание целенаправленно заниматься данной проблематикой», – сказала Лахова. С вопросом о финансировании организации она предложила обратиться к Белеховой, та к моменту публикации материала на соответствующий запрос «Ведомостей» не ответила.