Суд арестовал главу московского НПЦ наркологии Копорова

Суд арестовал главу московского НПЦ наркологии КопороваОн обвиняется в особо крупном мошенничестве по делу Брюна
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директору ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» Сергею Копорову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Мера пресечения Копорову избрана на срок два месяца до 12 марта 2023 г.
Следствие предъявило ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Источник, знакомый с материалами дела, уточнил, что Копоров проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.
В ходе судебного заседания адвокат 68-летнего фигуранта Игорь Николаев просил суд отказать следствию и избрать его доверителю более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Суд, выслушав мнения сторон, не нашел оснований для избрании Копорову меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.
О задержании бывшего главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна стало известно 19 августа 2022 г. На следующий день по ходатайству следствия Кузьминский районный суд Москвы отправил его под домашний арест. Вместе с ним был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, которому была избрана аналогичная мера пресечения. Расследованием уголовного дела занимается следственный департамент МВД РФ.
По версии следствия, фигуранты совершили хищение «через подконтрольные фирмы, которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, денежных средств Департамента здравоохранения города Москвы в сумме не менее 20 млн руб. путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам».
Брюн вину по предъявленному ему обвинению не признал, в отличии от коллеги Якушева. Последний заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
После появления сообщений о задержании Брюна в Минздраве заявили, что сняли его с должности главного внештатного нарколога ведомства, в министерстве пообещали содействовать следствию.
Брюн являлся главным внештатным специалистом, психиатром-наркологом депздрава Москвы и Минздрава России, а также заведующим кафедрой наркологии РМАПО. Брюн имеет степень доктора медицинских наук, профессора и заслуженного врача России. В 1988 г. организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия, в 1989 г. – первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения наркоманов.