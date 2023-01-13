Суд арестовал главу московского НПЦ наркологии Копорова

Брюн являлся главным внештатным специалистом, психиатром-наркологом депздрава Москвы и Минздрава России, а также заведующим кафедрой наркологии РМАПО. Брюн имеет степень доктора медицинских наук, профессора и заслуженного врача России. В 1988 г. организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия, в 1989 г. – первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения наркоманов.