Фигуранты дела о хищениях при реконструкции ЦУПа «Роскосмоса» получили реальные сроки

Согласно фабуле, строительная компания Осипова заключила со «Спецстройтехнологиями» договор на сумму более 1 млрд руб. для реконструкции корпусов Центра управления полетами (ЦУП) (входящего в ФГУП ЦНИИмаш «Роскосмоса») в подмосковном Королеве. «Дельта-строй» получил от заказчика авансом под банковскую гарантию сумму в размере, равную ущербу по уголовному делу: 304,2 млн руб. При этом, как указывает адвокат со ссылкой на экспертизу следствия, к моменту, когда Осипов досрочно разорвал контракт в 2015 г., строительных работ уже было выполнено на 65 млн руб. Между тем в Следственном комитете России пришли к обратному выводу: застройщик, по версии следователей, не собирался выполнять условия по договору, поскольку не имел технического оснащения.