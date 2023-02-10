Фигуранты дела о хищениях при реконструкции ЦУПа «Роскосмоса» получили реальные сроки

Фигуранты дела о хищениях при реконструкции ЦУПа «Роскосмоса» получили реальные срокиГоскорпорация признана потерпевшей по делу
Хорошевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему гендиректору строительной компании «Дельта-строй» Александру Осипову. Судья Дмитрий Зиняков признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Осипову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второго фигуранта – сотрудника субподрядной организации «СУ-24» Казбека Тебиева – суд приговорил к аналогичному сроку в колонии.
Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Ранее прокурор Алексей Касаткин просил суд назначить Осипову и Тебиеву наказание в виде 8,5 года колонии. «Мы намерены в ближайшее время подать апелляционную жалобу на приговор», – заявил «Ведомостям» адвокат Осипова Вячеслав Феоктистов. В отношении третьей фигурантки, главного бухгалтера «Дельта-строя» Любови Петренко, уголовное дело прекратили в связи с ее кончиной от онкологического заболевания.
Судебный процесс по существу длился почти 2,5 года, в суде с показаниями выступили несколько десятков свидетелей. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2016 г., тогда же Осипов с Тебиевым были задержаны. Экс-гендиректор «Дельта-строя» провел в СИЗО два года, впоследствии суд перевел его под домашний арест.
Согласно фабуле, строительная компания Осипова заключила со «Спецстройтехнологиями» договор на сумму более 1 млрд руб. для реконструкции корпусов Центра управления полетами (ЦУП) (входящего в ФГУП ЦНИИмаш «Роскосмоса») в подмосковном Королеве. «Дельта-строй» получил от заказчика авансом под банковскую гарантию сумму в размере, равную ущербу по уголовному делу: 304,2 млн руб. При этом, как указывает адвокат со ссылкой на экспертизу следствия, к моменту, когда Осипов досрочно разорвал контракт в 2015 г., строительных работ уже было выполнено на 65 млн руб. Между тем в Следственном комитете России пришли к обратному выводу: застройщик, по версии следователей, не собирался выполнять условия по договору, поскольку не имел технического оснащения.
Феоктистов в беседе с «Ведомостями» опроверг вменяемый ущерб по делу и доводы обвинения о недобросовестном выполнении Осиповым и его строительной фирмой обязательств. По его словам, «Спецстройтехнологии» разорвали контракт в мае 2015 г., несмотря на то что истекал он только через полгода – в декабре. Кроме того, добавил адвокат, никто из свидетелей не заявил в суде, что работы на объекте не проводились.
ЦУП – научно-исследовательское подразделение АО «ЦНИИмаш», базовый Центр управления космическими полетами госкорпорации «Роскосмос». Там обеспечивается комплексное управление пилотируемых и автоматических космических аппаратов, российским сегментом МКС. «Роскосмос» признан потерпевшим по делу.
Строительство космодрома «Восточный» получило скандальную известность в связи с серией возбужденных уголовных дел в отношении руководителей предприятий и подрядчиков строительных работ.