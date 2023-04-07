Верховный суд предложил закрепить понятие предпринимательской деятельности в УПК

Верховный суд предложил закрепить понятие предпринимательской деятельности в УПКЧтобы снизить количество арестов коммерсантов
Верховный суд России (ВС) направил в Госдуму предложение внести поправку в правительственный законопроект о либерализации производства по уголовным делам экономической направленности. Предлагается дополнить ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) «Заключение под стражу» примечанием, раскрывающим понятие предпринимательской деятельности. «Предлагаемая поправка предусматривает законодательное закрепление критериев, на основании которых преступления надлежит считать совершенными в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с применением соответствующих процессуальных гарантий, касающихся в первую очередь особенностей применения мер пресечения», – говорится в материалах ВС.
Критерии предпринимательской деятельности прописываются для ч. 1–4 ст. 159 (мошенничество), 159.1–159.3 (мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа), 159.5 (мошенничество в сфере страхования), 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и 201 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса РФ (УК). Предлагается считать их таковыми, если они совершены «ИП в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности». То же самое касается члена органа управления коммерческой организации.
Что говорит статистика
По данным судебного департамента при ВC, в отношении обвиняемых, указанных в ч. 1.1 ст. 108 УПК, в 2020 г. рассмотрено 207 ходатайств об аресте, из которых удовлетворено 118 (57%). В 2021 г. рассмотрено 212 ходатайств о заключении под стражу, из которых удовлетворено 151 (71%). Таким образом, количество случаев ареста в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличилось на 14%.
Отмечается, что приведенные критерии в «полной мере соответствуют признакам предпринимательской деятельности, закрепленным в п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ (ГК) и получившим широкое распространение в экономическом обороте». 18 августа 2022 г. Минюст представлял проект поправок в УПК, согласно которым предлагалось запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести, а также обязать прокурора давать согласие на возбуждение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов указал, что такие поправки не могли решить вопрос о «полноценном ограничении» для помещения предпринимателей под стражу. По его мнению, УПК нуждался в четких условия, при которых отправить предпринимателя в СИЗО будет просто невозможно. «Простое сочетание: перечень статей УК [по которым нельзя применять такую меру пресечения] и статус ИП либо члена органа управления коммерческой организации. И этого достаточно, чтобы речи о СИЗО не шло», – говорит Титов.
Вопрос по ст. 108 УПК в части предпринимателей стоит остро уже лет около восьми лет, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, до настоящего времени никакие поправки и разъяснения пленума ВС не приводили к коренному изменению ситуации. «Проблема избрания меры пресечения в отношении предпринимателей не в законах. Законов хороших, позволяющих не избирать меру пресечения в отношении бизнесменов, достаточно. Исполнения этих законов со стороны судебной власти, прокуратуры и следствия нет», – уверен юрист.