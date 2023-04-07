Верховный суд предложил закрепить понятие предпринимательской деятельности в УПК

Критерии предпринимательской деятельности прописываются для ч. 1–4 ст. 159 (мошенничество), 159.1–159.3 (мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа), 159.5 (мошенничество в сфере страхования), 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и 201 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса РФ (УК). Предлагается считать их таковыми, если они совершены «ИП в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности». То же самое касается члена органа управления коммерческой организации.