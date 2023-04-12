МВД хочет проверять отказавшихся от украинского гражданства жителей новых территорий

С точки зрения международного права после одностороннего отказа от гражданства прежних прав украинцы не лишаются, а Киев считает их своими гражданами. «Да, в ситуации с гражданством необходимо было издание указа президента Украины, но по факту теперь пользование украинскими правами остается на совести граждан», – сказал «Ведомостям» председатель комитета по законодательству госсовета Крыма Сергей Трофимов. По его словам, сейчас в Крыму у всех есть российские паспорта.