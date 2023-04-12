МВД хочет проверять отказавшихся от украинского гражданства жителей новых территорий

МВД хочет проверять отказавшихся от украинского гражданства жителей новых территорийРечь идет об использовании ими прав и исполнении обязанностей граждан Украины
МВД начнет проверки в отношении лиц, которые после отказа от паспорта Украины все еще пользуются правами гражданина этого государства. Проект соответствующего указа президента ведомство опубликовало для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ развивает нормы закона от 18 марта 2023 г., упрощающего выход из гражданства Украины, согласно ему, чтобы отказаться от паспорта, не нужно получать подтверждение со стороны Киева – достаточно заполнить письменную форму. После заполнения такой формы человек, ранее обладавший украинским гражданством, обязуется не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.
Согласно тексту проекта, МВД получит право проверять граждан, заполнивших такую форму, и составлять соответствующее заключение. Оно направляется самому гражданину и в ФСБ. В случае принятия указ вступит в силу 17 июня 2023 г. Проверку будет проводить тот территориальный орган МВД, который принял заявку на выход из гражданства Украины. Срок проверки не должен превышать трех месяцев.
С точки зрения международного права после одностороннего отказа от гражданства прежних прав украинцы не лишаются, а Киев считает их своими гражданами. «Да, в ситуации с гражданством необходимо было издание указа президента Украины, но по факту теперь пользование украинскими правами остается на совести граждан», – сказал «Ведомостям» председатель комитета по законодательству госсовета Крыма Сергей Трофимов. По его словам, сейчас в Крыму у всех есть российские паспорта.
Для установления факта пользования правами граждан Украины ведомство будет анализировать электронные базы данных и сведения, полученные от государственных органов и организаций. Но из-за того, что взаимоотношения и, соответственно, обмен информацией с Украиной фактически прекратились, провести проверку и подтвердить или опровергнуть факты получения социальных пособий или реализации других украинских прав – достаточно сложная задача даже для сотрудников полиции, считает политический юрист Антон Рудаков.
Под надзором МВД бывшим гражданам Украины станет сложнее получать социальные выплаты, наследовать в качестве граждан Украины и реализовывать права своего бывшего гражданства в любой другой форме, сказал «Ведомостям» юрист Александр Малахов. Формально лица, отказавшиеся быть гражданами Украины, этими правами пользоваться и не могут, но из-за того, что Украина не признает односторонний выход из ее гражданства, находящиеся в присоединенных к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях лица не лишаются прав граждан Украины.
«Проверка МВД может ждать любого, кто не отказался от гражданства формально», – подчеркнул Малахов. То есть сотрудники МВД обратят внимание не только на тех украинцев, которые по закону от 18 марта отказались от гражданства Украины, но и на тех, кто этого не делал.
Пока санкций за пользование украинскими правами не предусмотрено, но возможно, что в будущем они появятся, допускает Рудаков. «Как мне кажется, это мотивированное заключение будет формировать основания, чтобы отказать в процедуре получения гражданства России. В любом случае потребуется дальнейшее регулирование распоряжениями правительства и, возможно, внесением изменений в КоАП и закон о гражданстве», – подчеркнул он.
На присоединенных территориях остаются люди, которые поддерживают связи с Украиной, например получают пенсии и социальные выплаты, допустил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов и экс-глава ФМС Вячеслав Поставнин. «Это острый вопрос, стоит ли именно методом проверок МВД выявлять отрицательно настроенных по отношению к России людей и что с ними потом делать, чтобы они отказывались от своих прав», – считает эксперт.